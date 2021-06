Cae la presencialidad: desde AMET aseguraron que hay mucho temor en los padres

Actualmente en el ámbito educativo provincial rige la presencialidad optativa en las escuelas. Debido al aumento de casos de coronavirus cada vez son menos los alumnos que acuden a los colegios para tener clases presenciales. Desde AMET aseguraron que esto se debe a que los padres tienen temor a que los chicos actúen como portadores del virus.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, reveló que en las instituciones de gestión privada hay más presencialidad que en las de gestión pública. Sin embargo destacó que son cada vez más los estudiantes que se educan mediante la virtualidad. Según el gremial esto se debe al miedo de los papás a que sus hijos se contagien.

"La gestión estatal tenemos mucho más cantidad de alumnos inscriptos y también muchos más problemas sociales, económicos y temores. He conversado con padres que tienen niños en la primaria y la secundaria. Temen que se contagien y que lleven ese contagio a su casa. Pero no que se contagien en las escuelas si no del transito de la casa a la escuela o de la escuela a la casa", expresó.

Siguiendo sobre el mismo tema Quiroga opinó que las clases presenciales son algo muy necesario para los adolescentes. No tanto a nivel pedagógico sino sobre todo a nivel psicológico. A ellos les hace bien tener contacto con sus pares e incluso conocer a compañeros que cursan con ellos pero a los que nunca habían visto.

"Los chicos han estado encerrados un año, hemos tenido presencialidad desde marzo. Desde lo psicológico dio resultado para los niños al reencontrarse con compañeros que quizá ni conocían. Los chicos que ingresaron a primer año, el año pasado no estuvieron con sus compañeros de sexto grado. Si uno recuerda cuando entraba a primer año, cuando iba por primera vez era una alegría porque iba a reencontrarse con los chicos. Eso ha sido muy bueno psicológicamente para los niños", manifestó.

Finalmente el secretario remarcó que para las escuelas técnicas la virtualidad es aún más perjudicial. Esto se debe a que en este caso es necesario que los futuros egresados realicen las prácticas si o si. En algunos casos directamente para obtener su título ellos deben realizar unas 200 horas en una empresa, cosa que no ha podido darse últimamente.

"Tenemos un serio problema porque la virtualidad para muchas cosas sirve. Para la educación técnica, formación profesional y capacitación laboral no. Para eso nosotros necesitamos que el alumno esté en la escuela haciendo las prácticas. Esto ha sido un problema que seguramente cuando volvamos a una normalidad mediana lo vamos a resolver. Se trabajó durante esa semana que estuvimos de marzo en burbujas y lo han hecho bien", sentenció.