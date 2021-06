Conocé al deportista sanjuanino que es parte de la Selección de Hockey LGBT

Exequiel Reynoso es un joven de Media Agua al que la alegría lo caracteriza, además de su orgullo por quien es y de sus raíces. Su pasión por el deporte lo llevó a ser parte de la Selección Argentina de Hockey sobre Césped LGBT y destacarse a nivel provincial.

Este muchacho sarmientino de 23 años en este día tan especial para la comunidad LGBTQ+, ya que este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, señaló que hoy es "un día muy importante para mí y para todxs lxs integrantes de la comunidad LGBTIQ+ porque hoy más que todos los demás días nos sentimos orgullosos de ser quien realmente somos". Esto no solo lo dice en palabras sino en cada una de sus acciones ya que no busca ocultar quien es.

Sin embargo a la hora de hablar de discriminación no se dio por eludido, por ello es que mencionó "creo que muchos sufrimos discriminación en muchas áreas cuando 'blanqueamos' nuestra orientación sexual y el deporte no es la excepción". Del mismo modo agregó "muchas personas, jugadores y directivos, limitaban mí desarrollo en el hockey, pensaban que no podía con ciertas cosas tan solo por ser como soy". Pero con el pasar del tiempo vieron el potencial del sanjuanino.

Exequiel desde hace 5 años es parte de la Selección Argentina de Hockey, ya que su primer convocatoria fue en el 2017, "desde allí que participó en concentraciones y torneos con la Selección Argentina LGBT". Cabe decir que en el 2018 fue parte del 4to Torneo Nacional por la Inclusión. Allí cientos vieron el rendimiento deportivo que inició a los 16 años en liga de Hockey Sobre Césped de varones en su pueblo natal.

La inserción fue complicada debido a la discriminación por lo que Exequiel indicó que "era difícil incorporarse a los distintos grupos". Pero su arduo trabajo lo ayudo, ya que "a medida que fui pasando por diferentes equipos de San Juan y otras provincias fui construyendo amistades tanto con jugadores como directivos" agregó el joven.

La lucha por la inclusión no finaliza ya que a pesar de que haya equipos inclusivos, "queda mucho por lo que luchar". Del mismo modo, Reynoso destacó "que la mentalidad de las personas "heteronormadas" es lo más difícil de sobrellevar. Por mas de que una ley nos avale para hacer deporte, la discriminación siempre está".