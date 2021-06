Hasta los asesores salieron a la calle para controlar precios en San Juan

Con el crecimiento de la inflación los precios de los diversos productos aumentan en los distintos autoservicios de la provincia de San Juan. Para regular esto constantemente hay inspectores que salen a la calle para controlar que no haya sobreprecios. Sin embargo la semana pasada incluso los funcionarios del Ministerio de la Producción se sumaron a la tarea.

El titular de esta cartera, Andrés Díaz Cano, reveló una llamativa iniciativa que tuvieron durante la última semana del mes de mayo. Se trata de que tanto los asesores como secretarios y demás trabajadores del Ministerio, salgan a la calle para incorporarse al control de precios en los supermercados.

"Nosotros tratamos de controlar lo que podemos, esa es la realidad. Tratamos de controlarlos con los inspectores con los que contamos. Inclusive la semana pasada sacamos todos los funcionarios del Ministerio de Producción. Secretarios, directores, subdirectores y asesores salimos a la calle a controlar tanto los cierres como los precios", contó.

Posteriormente el ministro también remarcó que no se revisan únicamente los montos a los que se comercializan los productos. Ellos también se encargan de que se cumplan los protocolos, sobre todo centrándose en el horario de apertura y de cierre de los establecimientos.

"Los autorizamos a través de una resolución para aumentar y para poder controlar que no se nos vayan tanto los precios y no dejen de cumplir los protocolos. Deben cerrar en los horarios adecuados. Siempre se hace de una manera preventiva, no vamos a coaccionar a nadie sino a aconsejarlos y a hacerles entender que es la manera en la que nos podemos ir cuidando todos", sentenció.