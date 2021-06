A pesar del frío, un colegio de Rivadavia tuvo mayor presencialidad en la mañana

Actualmente los padres tienen la posibilidad de decidir si sus hijos toman las clases de manera virtual o presencial. Debido a las bajas temperaturas que se registraron en la provincia de San Juan, se esperaba una mayor virtualidad en la mañana. Sin embargo en un colegio rivadaviense sucedió lo contrario. La mayor cantidad de alumnos que acudieron al edificio fueron del turno mañana.

Silvana Terenti, vicedirectora de la Escuela provincia de Salta, contó que desde que le dieron la chance a los papás de elegir las cifras de asistencia cambiaron rotundamente. Actualmente sólo el 30% o 35% se trasladan hasta el establecimiento para tener las clases. Además, para su sorpresa, son más lo estudiantes que van en el primer turno que en el segundo.

"En el primer ciclo que abarca de primer a tercer grado es mayor el ausentismo. Son más los que han elegido virtualidad. En el segundo ciclo, que va de cuarto a sexto grado, es más concurrida la asistencia. Con respecto a los turnos tenemos más papás que han elegido virtualidad en la tarde que en la mañana. A pesar del frío los papás del turno mañana han decidido en menor cantidad la virtualidad", explicó.

Acerca de esto Terenti explicó que en la escuela nunca han tenido ningún contagio de Covid 19. Quienes contrajeron el virus lo hicieron fuera del ámbito educativo. Remarcó que estas instituciones cuentan con un estricto protocolo que cumplen los porteros y docentes. A pesar de esto entiendo el miedo de los papás.

"Por lo que los papas me vienen manifestando es más el temor al contagio, a que lleven el contagio a la familia. No es por transporte. Nosotros acá no hemos tenido ningún contagio ni de docentes, alumnos o porteros. Si han habido contagiados pero que se enfermaron en otro ámbito. Los papas esto lo saben. Creo que es difícil que suceda en la escuela, lo cual no quiere decir que no pueda suceder. Creo que es bastante seguro el ámbito de la escuela pero esto no quita que los papás tengan ciertos temores", sentenció.