Elecciones UNSJ: finalmente no habrá padrones separados para docentes

Durante la noche del pasado martes 8 de junio desde la Junta Electoral de la UNSJ informaron que finalmente no habrá división de padrones en el estamento docentes. Habían informado exactamente lo contrario horas antes. De esta manera no se discriminará entre la situación de los distintos docentes.

Desde este ente publicaron un comunicado oficial en carácter de urgente dirigido a los profesores que participarán de las elecciones. Cabe destacar que el acto eleccionario en cuestión esta programado para el próximo jueves 10 de junio. De necesitarse una segunda vuelta será el 17 de junio.

En este escrito confirmaron que finalmente no habrá padrones separados en el estamento docentes. Esto quiere decir que no se hará la división discriminando entre los docentes regulares por concurso y los que fueron regularizados. Esto explica el comunicado en cuestión:

"En ningún momento la Junta electoral ha tenido una actitud discriminatoria para un sector de docentes, sino por el contrario se tuvo en cuenta que en las elecciones de autoridades universitarias no participan solamente el estamento docente, sino que tiene que considerarse los derechos políticos a elegir y ser elegidos de los Estamentos No docentes, Egresados y Estudiantes. Por la falta de la información solicitada y pidiendo disculpas a los No docentes, Egresados y Estudiantes por las futuras consecuencias de no adoptar ninguna medida preventiva, la junta electoral por decisión unánime de todos sus miembros resuelve: