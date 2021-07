11 años de matrimonio igualitario: lo que se logró y lo que todavía falta en San Juan

Un 15 de julio del 2010 Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en garantizar el derecho a contraer matrimonio a parejas del mismo sexo, en las mismas condiciones que las heterosexuales. "Significó comenzar a ser parte de una sociedad, de ser un ciudadano más, lo cual implicó una gran alegría en aquel momento", destacó Leonardo Vergara de la Asociación Civil Aequalis, a Canal 13.

Gracias al reconocimiento del matrimonio civil para parejas del mismo sexo, "tuvimos acceso a un montón de derechos que estaban siendo negados, como la vivienda, la salud o el simple hecho de dejarle herencia a nuestras parejas. Es decir, poder hacer lo mismo que cualquier argentino, con sus derechos y obligaciones", explicó Vergara. Desde entonces y hasta ahora, 20.244 parejas en todo el país accedieron al derecho.

Vergara recordó que hace once años el contexto era muy distinto al de hoy, sobre todo en San Juan. "Se realizaban marchas en contra, fuimos bastante reprimidos. Tuvimos que realizar las asambleas sobre el matrimonio igualitario en la UNSJ para que la Policía no pudiera reprimirnos. Además, el Gobierno de aquél entonces no nos dejaba hacer esas reuniones", puntualizó. Entonces cuando finalmente se aprobó aquel 15 de julio, implicó "una gran alegría, y un alivio para nuestra comunidad".

Además, "la sanción de la ley fue precursora para que ahora tengamos la ley de Identidad de Género, Cupo Laboral trans y muchas otras". Pero, Vergara aclaró que todavía falta un largo camino por recorrer para conseguir la igualdad. "San Juan nunca fue al ritmo que iba Nación con las leyes, siempre va mas atrasada. Ahora necesitamos la correcta aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva de género. Nos va a llevar a un entendimiento y comprensión real que vive nuestra comunidad".

"Hoy no hay ningún problema puntual que incida en la posibilidad de casarse en San Juan. Las cosas cambiaron para bien en comparación con once años atrás. Aún así los actos de agresión y odio siguen estando, nos siguen movilizando para poder cambiar y tener nuestros derechos", finalizó Vergara.