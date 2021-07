¿Qué se le cuenta a un amigo? Los sanjuaninos se confiesan

Este 20 de julio, sanjuaninos visitaron el Parque de Mayo para celebrar el Día del Amigo y confesaron ante el móvil de Canal 13 qué se le cuenta a un amigo.

Lucía fue con dos amigos de la escuela, quienes la hacen 'olvidarse de los problemas para reír un rato'. 'Está bueno poder hacer algo con los protocolos para poder disfrutar tras un 2020 donde no se pudo festejar', agregó. 'Desde ayer estábamos viendo qué hacer, dimos muchas vueltas hasta que decidimos venir al Parque. Mis amigos son de Pocito y yo de Albardón, nos conocemos del Froilán Ferrero', contó uno de sus amigos. El otro, Federico, explicó que la amistad es algo muy lindo. 'Nos juntamos los fines de semana a compartir momentos que son muy lindos', expresó.

Agustina y Wanda fueron otras amigas, que se conocen hace 5 años y decidieron pasar el día en el Parque de Mayo. 'La hemos pasado muy bien. La amistad es algo muy lindo porque se puede considerar a un amigo como un hermano', aseguró Agustina. 'La amistad es acompañar siempre al otro, en las buenas y en las malas, y pasar lindos momentos. El fin de semana seguro haremos algo más', señaló Wanda, mientras compartía el mate y una galletas y donas con su amiga.

Luz, Eva, Guada, Leila y Celeste también se juntaron este 20 de julio y remarcaron lo que significan sus amigas. 'A ellas les cuento secretos que por ahí no se los digo a mi familia, no todo pero hay cosas que a nuestros padres no se lo podemos decir y se los decimos a nuestras amigas o a nuestras hermanas', detalló Celeste que tomó un helado y comió papas fritas mientras jugaba al UNO con las chicas que conoció en el Colegio San Pablo.