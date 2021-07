Atención: San Juan esta a un paso de habilitar el 'pasaporte sanitario'

El vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, hizo un importante anuncio en Canal 13. Se trata de que las autoridades sanitarias se trabajan para poner en práctica un "pasaporte sanitario". Esto tiene el objetivo de darle más libertades a quienes se hayan vacunado. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, reveló que el objetivo es que se ponga en funcionamiento antes del mes de agosto.

Gattoni expresó que sobre todo este pasaporte se utilizará en locales gastronómicos y espectáculos públicos de distinta índole. Por ejemplo en un bar o restaurante la idea es hacer un sector para los vacunados y otro para los no vacunados. La gran diferencia sería el nivel de ocupación permitido para cada una de estas zonas.

"La idea es generar espacios diferenciados, no cercenar la posibilidad de concurrir a un espectáculo público alguien que haya decidido no vacunarse. Es una decisión que obviamente no compartimos pero hay que respetarla. El ejemplo más claro es que si usted va a un partido de fútbol tenga un determinado espacio para vacunados con un aforo del 40%, 50% o 60% y un espacio para los no vacunados que esté limitado a un 20%, 30% o lo que definan las autoridades sanitarias como prudentes", expresó.

Esto se debe a que quien no esté inmunizado es mucho más susceptible a contagiarse y tener secuelas graves o incluso letales. Acerca de las autoridad expresó que el propio Sergio Uñac solicitó un solicitó un informe de posibilidades y un estudio acabado para saber cuál sería el mejor camino.

Posteriormente Alejandra Venerando habló con el móvil de Canal 13 acerca de esta importante medida. La titular de la cartera sanitaria reveló que este documento tendrá un color verde para hacer referencia a la caracterología del semáforo. Además reveló que la idea es que esto pueda ponerse en práctica antes del mes de agosto.

"Esto fundamentalmente tiene que ver con el cuidado colectivo. Se esta analizando qué actividades y como se va a implementar dentro de muy poco tiempo. Estamos terminando de analizarlo para poder presentárselo al gobernador y en base a eso inmediatamente aplicarlo. Antes de que termine este mes probablemente ya tengamos pasaporte sanitario", sentenció.