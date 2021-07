Por la suba de alquileres muchos sanjuaninos abandonan el Gran San Juan

El pago del alquiler se ha vuelto una pesadilla para muchos sanjuaninos. Desde la Asociación de Inquilinos revelaron que sólo esta regulado el aumento anual. Sin embargo no hay nadie que controle el precio establecido para la renovación de un contrato. Esto ha provocado que por el alto costo muchas familias migren desde el Gran San Juan a departamentos como Pocito o Albardón.

Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos, reveló la complicada situación que viven varias familias sanjuaninas. Debido a la imposibilidad de pagar el alquiler luego de un incremento en el monto acordado, deben mudarse. Esto sucede en gran mayoría en el Gran San Juan, por lo que cada vez son más quienes se ven obligados a mudarse.

"Por ejemplo lo que esta sucediendo es que mucha gente que vivía en el Gran San Juan se fue trasladando a Pocito o a Albardón. Bajan un poco los alquileres pero en la distancia, en el tiempo que vos perdés y el costo de traslado también influye. La gente carga su SUBE y después paga el alquiler. Los últimos 10 o 15 días del mes esta con lo justo y casi la heladera vacía", expresó.

Directamente también hay muchos casos en donde dos familias tienen que residir en una misma vivienda. Además el problema se complica aún más cuando llega el momento de renovar el contrato. En ese momento en la gran mayoría de casos el propietario hace un aumento desmedido y los inquilinos no son capaces de pagarlo.

"En las renovaciones de los contratos son tan altos por no ajustarse a la nueva ley que tenés casos en que estabas pagando a $10.000 y cuando vas a renovar el contrato se te fue a $20.000 y ahí no hablamos del índice del 40% de la ley. Esta regulado el aumento anual, pero no el contrato, es un acuerdo entre partes. Entonces cuando vos tenés esos aumentos tan grandes te dicen que si no te gusta el precio que te vayas a buscar otra cosa", sentenció.