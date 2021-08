Escalofriante: la Catedral amaneció con un raro ritual en su puerta

Este martes, alrededor de las 6:30, un hombre, identificado como Pedro Yunez, que había ido a acompañar a un amigo que vende café, observó algo extraño en la vereda de avenidas Mendoza e Ignacio de la Roza, más precisamente al costado de la puerta principal de la Iglesia Catedral, motivo por el cual se acercó a ver qué era.

Tras subir las escalinatas, pudo ver que se trataba de dos pequeñas cajas con 'raros' elementos en su interior. 'Eran dos cajitas. En una se veía como una cabeza alargada, con un palo y algunos papeles. Además, había un cigarrillo. En la otra, caramelos. Mi intención era sacarlas de acá. Por eso las agarré y las tiré', relató.

Tras arrojarlas al basurero de enfrente, sin saber si la intención de quien dejó eso allí es mala o buena, el hombre se acercó a hablar con los sacerdotes. 'Ellos me dijeron que después vamos a hablar de eso, pero no le dieron importancia', contó en referencia a la conversación que tuvo con los encargados de la Catedral.

Desde la institución dijeron que no habían visto la caja sin dar más detalles. No es la primera vez que en San Juan se encuentran elementos de estas características. Incluso se han realizado hallazgos en la plaza 25 de Mayo. Pero no hay registros sobre algo encontrado tan cerca de la principal Iglesia de la provincia.

(Fuentes: AM 1020 y Diario de Cuyo).