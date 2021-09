Quién es Magali, la flamante ganadora del concurso de escritores en la Semana de las Juventudes

Magali Morales es la joven escritora que ganó el concurso Escritura Joven, organizado por la Dirección de Juventudes durante los festejos de la primavera y el día del estudiante. La consigna fundamental en este encuentro, el primero con presencialidad desde que comenzó la pandemia, fue “La Juventud Argentina” como disparador para elaborar un texto de hasta 300 palabras.

Un manuscrito fresco y veloz, tomó la delantera del concurso bajo el título “Paso firme”, que describe una transición compleja que vive la juventud atravesada por un contexto de pandemia. “Me enteré del concurso un día antes y en media hora escribí el texto con el que participé. Fue lo que me surgió y lo que sentí en ese momento”, dijo Magali Morales al ser consultada por el proceso de escritura, “lo publiqué y a medida que iban votando, los nombres se iban posicionando, comencé muy abajo y a medida que lo compartí, fui subiendo posiciones”.

En esta instancia, la visión particular con la que los escritores realizaron sus textos fue trascendente, “la pandemia nos cambió a todos”, aseguró Magali y continuó, “si bien antes escribía, durante la cuarentena fue cuando más desarrolle y practiqué este talento, podemos decir que cambio la forma de pensar lo que escribo. Ahora es más profundo por lo que estamos pasando”.

Festejo en el Villicum

La escritora ya cuenta con algunas participaciones en distintos concursos, como los Evita Culturales en la categoría cuento y en el concurso San Juan Escribe 2021, aunque su pasión por la escritura comenzó mucho antes. “Empecé desde hace mucho escribiendo para mí y empecé a compartirlo en 2018, en lo que fue mi primera participación escribiendo”, dijo la joven.

Reconoció ser muy versátil a la hora de expresarse a través de la pluma, “no tengo temas fijos, yo escribo lo que siento, tengo un cuaderno que cuando se me ocurre pero ahí lo anoto en el teléfono pero me gusta más escribir en papel, siento que me ayuda muchísimo más”, a la vez que reveló su inclinación por la poesía, “me gusta mucho Mario Benedetti y la poesía en general que es lo que más me gusta escribir a mí, poesía libre”.

Actualmente trabaja en el comercio pero la escritura tiene un lugar importante en su vida, es un “descargo”, un “cable a tierra”. “Si tuve un día feo, escribo, si tuve un día lindo escribo”, dijo Morales que con toda una vida por delante espera poder seguir, a “paso firme” por la senda de la escritura. “Espero que si esto es lo que realmente hago bien prosperar en eso”, expresó mientras anticipaba que actualmente se encuentra escribiendo una novela trágica.

Para finalizar brindó algunos consejos para quienes quieren iniciarse en el maravilloso mundo de la escritura, “el consejo que puedo dar es que sean creativos, que de la nada puede surgir una idea. Yo escribí un texto en media hora y decidí participar, si no lo hubiera hecho me pierdo un montón de cosas. Si tienen esa iniciativa, se puede lograr”.

Los premios para la categoría de Escritura Joven, serán entregados en las próximas semanas en la Dirección de Juventudes en un acto encabezado por Emiliano Paradiso, director del organismo. Los premios previstos para los ganadores son: Primer premio una Tablet (10” y 64GB de memoria), Segundo premio Bicicleta y el Tercer premio Parlante bluetooth, los mismos están sujetos a modificación.