El Foro de Abogados se despegó de la polémica publicación de Sofía Lloveras

Luego de que varias entidades se expresaran en repudio al posteo que realizó la vicedirectora del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, sobre los empleados públicos. El Directorio del Foro de Abogados de San Juan emitió un comunicado expresando que, “instamos a las instituciones y comunidad en general, que se manifiestan en cualquier sentido, a hacerlo en un marco de tolerancia, y respeto a la libertad de expresión y diversidad de ideas”.

Así mismo, desde el Foro aclararon que las expresiones de Sofía Lloveras, “fueron efectuadas en sus redes sociales particulares y privadas, sin arrogarse a la representación de esta institución”, despegándose de la polémica.

Finalmente, apuntaron que este sucesos no puede afectar el ejercicio de la justicia y la tarea de la institución.

Sofía Lloveras, en dialogo con Canal 13 explicó los hechos y dijo que el posteo fue una “humorada, un meme”. Y remarcó que, “no me parece grave, no me parece significativo, es simplemente una humorada".

Las repercusiones llegaron a diferentes ámbitos, uno de los repudios fue por el mismo director del Foro de Abogados, quien salió al cruce y posteó, "quiero manifestar mi total solidaridad con todos los empleados públicos y privados de San Juan, que se han visto agredidos por las publicaciones efectuadas en el día de la fecha por la Sra. Vice Presidente del Foro de Abogados, Dra. Sofia Lloveras, mediante sus cuentas personales de Facebook e Instagram, en donde con un razonamiento absolutamente degradante y despectivo se ha referido a cada uno de ellos".

También, el "meme" de la Dra. Sofia Lloveras provocó que la misma Corte de Justicia emitiera un comunicado en medio de está polémica. "La Corte de Justicia de San Juan pone de manifiesto su absoluto rechazo y sostiene la defensa de la totalidad del personal del Poder Judicial', expresaba el comunicado bajo la firma de su presidente Daniel Olivares Yapur.

Por las últimas horas, el gremio del Personal Civil de Nación también repudió a Sofía Lloveras. Su publicación fue tildada por UPCN como "altamente agraviantes e insultantes para con todos los empleados y trabajadores públicos, privados, profesionales y autónomos"