Regreso a la presencialidad plena: ¿cómo funcionaron los protocolos?

Desde el pasado 20 de septiembre se retomó la presencialidad total en casi todos los establecimientos educativos de la provincia de San Juan. Si bien este retorno de todo el alumnado de manera simultánea a las escuelas se adelantó por decisión de Educación, desde un gremio docente aseguraron que los protocolos fueron efectivos.

Luis Lucero, secretario general de UDAP, se refirió a esta vuelta de la presencialidad plena. El entrevistado contó en Banda Ancha que desde el primer momento que les plantearon esta medida ellos pusieron sobre la mesa una situación. Se trataba del cambio que iban a vivir los docentes de pasar de tener pequeñas burbujas a tener 40 alumnos de golpe en algunas ocasiones.

Acerca de esto destacó que San Juan no cuenta con escuela del primer mundo, pero que aún así el protocolo ha dado resultado. El hecho de tomar la temperatura, respetar el distanciamiento, el uso del tapabocas y demás, se ha respetado a rajatabla por el momento.

"No lo vamos a resolver hoy porque estamos hablando de un país que no esta en el primer mundo. La construcción de los edificios tiene que ver con las distintas etapas donde hay aulas grandes, medianas y chicas. Obviamente los espacios y la disponibilidad es bastante compleja. Se trata de respetar los espacios, la ventilación, etc. También se sugiere que dentro de los espacios físicos de la institución, para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se busquen los espacios más adecuados y abiertos", manifestó.

Sin embargo, a pesar de que estas medidas han tenido un buen resultado, Lucero dejó en claro que ellos nunca van a estar conformes. Esto se debe a que en todo momento piden por colegios más modernos, destacando que hay instituciones locales que pasan ampliamente los 100 años de antigüedad.

"Nosotros nunca vamos a estar conformes porque queremos escuelas del primer mundo que es para garantizarle todo a los chicos, pero estamos hablando de escuelas que tienen 150 años o más en San Juan. Tenemos que entender que hay instituciones que lógicamente requieren de mucho trabajo para dar las garantías necesarias que necesitan tanto los docentes como los chicos para estudiar y trabajar", sentenció.