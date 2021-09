Indignación por el acuerdo judicial que dejó libre al hombre que mató a Damián Ruiz

El jueves pasado sobre el mediodía, un joven murió tras protagonizar un fuerte accidente contra una camioneta cuando iba a bordo de su moto. El conductor del vehículo de gran porte, de apellido Castro, recibió la pena: le dieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir. No irá a la cárcel. En ese sentido, desde la Asociación Familias del Dolor expresaron su indignación tras la resolución judicial.

Guillermo Chirino, integrante de la Asociación expresó que la familia Ruiz estaba asombrada por el fallo judicial. “Doña Olga llorando nos decía ‘¿Cómo puede ser que me hagan esto, si quedaron en avisarme?’. El fiscal ha dicho una verdad pero no condice con lo que mencionan, somos un número más y no contemplan el dolor que arrastra una familia”.

Esto es en respuesta a lo manifestado por el fiscal Adrian Riveros, quien dijo ante Canal 13 que “entendían el dolor de la familia pero que el código solo prevé avisar a familiares de la víctima la resolución del juicio. Justicia es que las resoluciones se tomen de manera rápida". Algo que no se dio de la manera adecuada, ya que mientras la familia estaba enterrando los restos del motorista, el Ministerio Público Fiscal dejó en libertad a Walter Miguel Castro, conductor de una camioneta Toyota.

“Lamentablemente la familia no pudo presentarse como querellante”, agregó Chirino. Por su parte Alejandra Nievas, otra integrante de la Asociación afirmó la impotencia que se siente ante este tipo de resoluciones judiciales que pasan una y otra vez.

Para finalizar, la mujer sentenció que hay que aprender a diferenciar lo que es un accidente de un siniestro antes de tomar resoluciones judiciales donde la persona que mató a otra quede en libertad. “Un siniestro es cuando no se respeta una regla y matas a alguien. En la filmación se puede observar que el paso lo tenía Damián Ruiz, no el camionero” cerró.