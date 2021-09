Oficial: docentes de UNSJ que no tengan las dos dosis no darán clases presenciales

Durante el martes 7 de septiembre se realizó una reunión de la Comisión Negociadora Paritaria de Nivel Particular de los Docentes Universitarios de la UNSJ. Gracias a este encuentro se definieron distintas medidas respecto a la vuelta a las aulas. Una de ellas indica que los docentes no podrán volver a los salones de clases sino cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el Covid 19.

De esta reunión participaron los representantes de los profesores de la Universidad Nacional de San Juan, es decir los gremios ADICUS, SIDUNSJ, CONADU Y UDA. Como resultado de la misma se estableció un listado de medidas a tener en cuenta a la hora de concretar el retorno a los cursos de las distintas facultades.

La principal determinación esta dirigida a los trabajadores que no cuenten con un esquema completo de inmunización contra el coronavirus. Estos educadores no podrán dictar clases de manera presencial si no se dieron ambas dosis y transcurrieron los 14 días desde la vacunación.

Sumado a esto se establecieron los siguientes lineamientos: