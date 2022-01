La modelo Plus Size que rompe con los estereotipos de cuerpos hegemónicos

Como todos los años y llegada la época del calor infernal en San Juan, se instaura el debate de cómo llegar al verano con el cuerpo, y es aquí el foco de la polémica. Estamos en una sociedad donde pese a la diversidad, el respeto y la tolerancia, sigue existiendo cierto marco de discriminación con los cuerpos diversos y reales, tanto de mujeres como de hombres.

Alejandra Godoy, una sanjuanina no tan común, porque ella rompe con los esquemas, los ‘estereotipos de belleza’ y la ‘belleza hegemónica’ que nos muestran las revistas de moda. La modelo, explicó a Canal 13 San Juan, que toda la discriminación sobre los cuerpos plus size o cuerpos reales poco a poco están siendo dejados atrás, sin embargo, todo esto deberá ser un trabajo arduo de deconstrucción.

En torno al eterno debate y debate mal planteado, sobre cómo llegar al verano físicamente o cómo llegar con el cuerpo al verano, Alejandra, dijo, ‘creo que primero hay que replantearnos y pensar que es, o a dónde queremos llegar o intentar deconstruir desde todos los puntos donde se pueda, lo que es la belleza hegemónica o el cuerpo ideal’.

Así mismo, señaló que el 'cuerpo ideal' no existe, si existe un cuerpo ideal para la medicina, y explicó, ‘no existe, todos tenemos un peso, una talla ideal, de la parte médica, pero no visualmente’ y, añadió, ‘no es a ningún lado donde tenemos que llegar, a ningún cuerpo tenemos que llegar’.

En base al debate sobre los cuerpos estereotipos o la belleza hegemónica, y el ‘llegar al verano’ de alguna forma físicamente, la modelo se expresó que la única manera de llegar es hasta donde uno mismo se encuentre ‘sano y se sienta cómodo’.

En cuanto al verano y a la hora de ponerse un traje de baño, Alejandra, con un gran amor propio, reveló que no le cuesta, ni le importa ponerse bikini y dijo ‘eso depende de cada uno, yo antes usaba maya, hoy en día me pongo una bikini porque no existe’. Y explicó que los cuerpos estereotipos no existen y dijo, ‘si una persona normal va al río, a la playa o donde sea, no existen esos cuerpos, o encontrás uno o dos, pero no es el normal, no es la norma, todos tenemos cuerpos distintos, más gordos, más flacos, más altos, más bajos’.

Además, la modelo plus size que la rompe en la pasarela de ‘Proyecto Plus’, reveló que ella luego de la pandemia volvió a hacer actividad física en un gimnasio, donde las personas con algún tipo de sobrepeso se ven excluidas o discriminadas. Y dijo, ‘volví después del encierro y tenía mucho más sobre peso, no solo tiene que ver con que te traten mal, si no con que te adapten los ejercicios, porque no podés ir a saltar a un cajón de 30 centímetros con 100 kilos, no lo podés hacer'.

Y en este sentido, señaló que ella hace crossfit desde la pandemia y explicó que este tipo de violencia es habitual, pero que en su gimnasio ella se sintió acompañada y expresó, ‘el acompañamiento psicológico es importante en ese sentido porque ya te cuesta ir a un gimnasio, te va a costar la rutina y, si encima te tratan mal y encima no te adaptan los ejercicios, peor’.

Por otra parte, explicó que lo más difícil a la hora de comprarse ropa no es tanto el talle, si no la moda, y señaló, ‘si hay talles, quizás para mí o para chicas más grandes si hay talles’. Y agregó, ‘el problema sería que vos te quieras vestir a la moda y que no encuentres tu talle’.