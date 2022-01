Piernas infectadas, sin techo y en abandono: así vive un abuelo en Santa Lucía

Actualmente un adulto mayor del departamento Santa Lucía se encuentra atravesando una complicada situación. Se trata de Oscar, un abuelo de 60 años que se encuentra padeciendo una profunda infección en sus piernas. Sumado a esto en su precaria vivienda no cuenta ni con agua, ni baño, ni gas, ni techo.

Oscar vive hace más de una década en una pequeña casa que no esta equipada para cumplir ni siquiera con sus necesidades básicas. No tiene la posibilidad de bañarse ni de higienizar el lugar. Esta indeseable situación ha provocado que haya una gran presencia de insectos en el lugar que le llegaron a provocar una seria infección en sus piernas.

"Acá llevo 14 años. Llegué acá por medio del patrón que tenía en la bodega. Me enfermé y ya no podía seguir trabajando pero él compró acá y me metió. Yo estoy en una incógnita. Necesito arreglar esto y seguir viviendo acá. No creo que me corran de acá son muy muchos años ya que estoy acá. No me quiero ir porque aprecio mucho a la gente de acá y ellos me quieren mucho a mi", expresó el abuelo al móvil de Canal 13.

Actualmente el abuelo sólo recibe ayuda de dos de sus vecinos. Se trata de Luciana y Lautaro, quienes tiene un pequeño local cercano a la casucha del hombre y decidieron darle una mano con lo que podían. En ese momento se dieron cuenta del problema de salud que padecía, llegando a tener gusanos en sus piernas.

"Hace poco le agarró una infección en las piernas. Es una celulitis infecciosa. Tratamos de ayudarlo con Lautaro para salvarle sus piernas ya que tenía gusanos de la infección que se le había echo. Esto viene a cómo vive él, las moscas, no tiene luz, no tiene baño, no tiene agua. Prácticamente vive como un indigente y es una persona grande, no tiene ni techo", reveló Luciana.

Sumado a esto, la solidaria joven explicó que el hombre solamente cobra una pequeña pensión que tuvo que conseguir él mismo. El patrón que tenía cuando trabajaba en una bodega, para evitar que le haga un juicio, le permitió vivir en la precaria vivienda en la que reside. Sin embargo ese monto tan menor no le sirva para prácticamente nada, ni para comprar su propia comida.

"Hoy en día nos espera en la mañana para tomar el tecito con nosotros. Al mediodía, a través de mi suegra y mi suegro que tienen un corazón muy grande, le hacen de comer y siempre le preparan una viandita para traérsela. En la tarde cuando nosotros vamos llegando ya esta esperándonos para tomar un tecito y por la noche te espera a que le traigas una cena", contó Lautaro.

Al ser consultado sobre su familia, Oscar contó que su hermano siempre estuvo presente para él. Sin embargo contó que prácticamente todos sus hijos lo han abandonado y le han dado la espalda. Aseguró que cada uno ya tiene su familia y que no tiene intenciones de volver a verlos.

"Ellos dos me han ayudado muchísimo y me están ayudando. Me llevo bien con ellos, en lo que los pueda ayudar yo los voy a ayudar también. Acá en San Juan todos nos conocemos y nos brindamos una mano. San Juan es muy lindo, muy acogedor para la gente. Mi hermano me ayuda muchísimo también. Mis hijos ya tienen su vida, ya no quiero ni molestarlos ni que me molesten tampoco. Ya cada uno tiene su vida", manifestó el anciano.

Si bien estos dos ángeles de la guarda se han encargado de limpiar la casucha y de asistirlo en todo lo que pueden, no cuentan con los recursos para que Oscar pueda tener una vida digna. En relación a esto, Lautaro aseguró que varias ocasiones han tenido contacto con la Municipalidad de Santa Lucía pero no han tenido respuesta.

"Sólo tiene su cama y su ropa. No tiene ni una cocinita para hacerse de comer porque lo poco que tenía se lo robaron. Hemos tenido contacto con gente allegada al municipio y nos piden que tenemos que hacer un expediente. Creo que varias personas se comunicaron porque les comentamos el tema pero no hemos tenido ninguna ayuda. La misma policía se acercó, lo vieron y lo trataron muy bien porque varias veces lo hemos tenido mal y hemos llamado a la ambulancia. No hemos tenido nunca respuesta del municipio por lo menos no se, para que le pongan un nylon para no lloverse", sentenció.