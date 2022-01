7 familias de Pocito sufrieron serias inundaciones: 'Es la tercera vez que pasa'

Una lluvia torrencial se registró nuevamente en la provincia de San Juan durante el pasado martes 25 de enero. Esto generó muchas inundaciones en distintos sectores pero puntualmente a muchas familias del departamento Pocito el agua ingresó a sus casas. Una de las afectadas reveló a Diario 13 que es la tercera vez que tienen que pasar por una situación de este tipo.

Cecilia Cristina Quilpatay es una mujer que reside junto a su pareja y sus cinco hijos en un asentamiento en los alrededores del Aeroclub. Este conjunto de casas esta sobre la calle 7, entre Mendoza y España, a pocos metros del final de la pista de aterrizaje. Estas viviendas no están preparadas para resistir fuertes precipitaciones por lo que los vecinos viven un infierno cada vez que llueve.

"Esta es como la tercera vez que nos pasa. Tengo el techo apuntalado con un palo. Nos hemos llovido y nos ha entrado el agua. Hemos puesto una rueda para que no entre tanta agua pero nos hemos llovido por todos lados. Yo tengo a mis cinco hijos, después estamos mi pareja y yo", reveló la afectada.

Sumado a esto la damnificada reveló que esta situación no es algo que vivan solamente ellos. En el lugar viven un total de 7 familias que atraviesan situaciones similares. Acerca de esta situación, Quilpatay aseguró que en ningún momento han recibido asistencia de ningún tipo.

"Somos 7 familias que nos pasa lo mismo. Yo tengo un bebé que me nació prematuro por ejemplo, ya los otros son más grandes pero tenemos muchos problemas. La verdad que ya estamos cansados de vivir así. Nunca hemos recibido asistencia. Estamos anotados en el IPV pero no tenemos nada. No tenemos respuesta de ningún tipo", aseveró Cecilia.

Por último, esta madre de familia contó que cada vez que el agua ingresa a su pequeña casa, le genera daños en el mobiliario. Si bien junto a sus hijos y a su pareja intentan sacar el agua del interior de su hogar, a veces no dan a basto debido a la gran cantidad que ingresa.

"Se me ha mojado todo lo que es la cocina, ahí ha entrado el agua. Se me han llovido los muebles, gracias a Dios hasta la heladera no ha llegado el agua. La cocina, la mesita, el secarropa, todo ha entrado por acá. Como hemos podido hemos sacado un poco de agua, con un fuentón y una escoba barriendo el agua para afuera pero igual entraba un montón", sentenció.