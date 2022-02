La mamá de Yoselí y un desgarrador descargo por la niña abusada en Sarmiento

El pasado miércoles 26 de enero salió a la luz el abuso sexual a una niña de 8 años de edad. Todo ocurrió en el departamento Sarmiento, el mismo municipio que atravesó el femicidio de Yoselí el 1 de enero. Justamente la madre de la pequeña asesinada hizo un desgarrador descargo en redes sociales acerca de los comentarios que se vertían sobre la nena sometida.

Todo comenzó cuando en Facebook mucha gente comenzó a dudar sobre la culpabilidad del adolescente de 16 años que admitió el delito. Sumado a esto algunos usuarios comenzaron a señalar y a dejar malos comentarios acerca de la afectada, la nena de 8 años que fue ultrajada. Al ver esta situación Jesica Centeno, la madre de Yoselí, hizo un fuerte descargo.

"Yo soy mamá de Yoselí Rodríguez. No tienen hijas, hermanas, sobrinas, no saben el dolor que causan y dejan esos monstruos a mi niña la abusaron, la mataron y me la dejaron tirada como un perro. Mi hija no andaba asta las 3 o 4 de la mañana, no se atrevía con los mayores, si le gustaba jugar a las balitas, a la pelota, cosas que hacen los nenes. Mi niña le gustaba de todo un poco, era muy inteligente mi pequeña y me duele contar esto. No tienen derecho a tocarlas ni abusarlas y mucho menos matarlas", escribió.

Centeno señaló a quienes defienden a los presuntos autores de abusos sexuales, en esta ocasión el menor de 16 años que sometió a la pequeña de 8 años. Jésica invitó a que piensen bien antes de emitir ese tipo de opiniones ya que generan un dolor gigante en los allegados de la víctima.

"Piensen antes de defender a esos monstruos porque otra cosa no se pueden llamar. No le deseo a nadie lo que me hicieron a mi me arrebataron una parte de mi como si nada y no saben lo que duele, el vacío que dejan es tremendo el dolor solo les digo a ustedes, piensen antes de salir a defender a estos malditos monstruos, no tienen derecho a violar y matar a los niños, no es no. Con el corazón destrozado le contesto porque estoy enojada porque defienden a un violador", sentenció.