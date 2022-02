Sigue el problema de pastillas para el VIH: denuncian fraccionamiento de la medicación

"Rogamos que se solucione lo más pronto posible porque es un bajón sumar un inconveniente más a nuestras vidas, que por ahí parece fácil pero no lo es porque vivimos con estigma social", expresó angustiado Alejandro Romero Ortiz, integrante de Aequalis y de Jóvenes Positivos San Juan. Es que continúa el faltante del esquema antirretroviral para las personas que viven con VIH, problemática que ocurre en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Hace dos semanas que existe el faltante del esquema Dolutegravir en conjunto con Tenofovir+Lamivudina para el VIH en ese hospital. "Desde ese momento nos venimos comunicando con el Programa Provincial del VIH y también con la Dirección Nacional de respuesta al VIH ITS, hepatitis y tuberculosis para plantear lo que estaba sucediendo y ver una pronta solución", resaltó Romero.

"Nos dijeron que efectivamente no había esa medicación y que era un problema pura y exclusivamente de ese hospital ya que en el resto de los centros de salud estaba normal la situación. Entonces nos dijeron que iban a pedir a nivel nacional una partida de emergencia para cubrir lo más posible", recordó Alejandro. Finalmente el jueves pasado llegó a la provincia un cargamento de 4.920 pastillas, y el viernes se sumaron otras 10.000.

comunicado de la asociación

Pero, según Romero, "cuando los pacientes fueron el pasado viernes les dijeron que no había y este lunes volvieron a ir y solo les quisieron entregar pastillas por 10 días, cuando los frascos vienen por 30". Por su parte, el jefe del Programa Provincial de VIH, Ariel González, explicó que hay 1.500 usuarios de este tipo de medicación y cerca de 600 pertenecen al Hospital Rawson. "Es decir que si están fraccionando la medicación, serían cerca de 120 personas con esta emergencia y es un número importante", resaltó Romero.

"El fraccionar las pastillas implica que dejan de estar esterilizados los frascos. Además una persona por ahí no tiene los recursos para ir una vez cada diez días porque implica un gasto económico y de tiempo importante. Normalmente un paciente con VIH acude al hospital una vez cada tres meses aproximadamente", explicó el integrante de Jóvenes Positivos.

Las consecuencias para estos jóvenes de no continuar con el tratamiento pueden ser graves a largo plazo. "El no tomar la medicación por un lapso de diez días implica que el virus muta y se hace resistente a lo que estamos tomando. Tomar la medicación tantos días después puede no hacernos el efecto que esperamos, e implica que nos empezó a deteriorar las células de las defensas", cerró.

El jefe del Programa Provincial de VIH le comentó a otros medios locales que se trató de "un error administrativo involuntario". De acuerdo a lo que explicó, el programa realiza pedidos trimestrales y el problema se ocasionó por problemas de fechas de la gestión anterior. “El Rawson ha tenido la voluntad en que los usuarios de zona alejadas no tengan faltantes. Estamos solidarizados con la población”, declaró González.