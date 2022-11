Dolorosa carta del padre de Brenda Flores a un año de su femicidio

El 22 de octubre del 2021, un femicidio sacudió Media Agua. Brenda Flores fue víctima de un atroz femicidio en manos de Marcelo Vilchez. A un año de su partida, su papá, que está a cargo de las tres hijas que dejó, escribió una carta que conmueve hasta las lágrimas.

"El dolor invade mi alma. No sabía como empezar esta carta" comenzó Alberto Flores. A la vez informó "quiero contarles que se cumplió 1 año de aquel maldito día que fue el 22 de octubre de 2021". En la misma línea recordó "Aún recuerdo cuando recibí una llamada donde me decía gritando "venga don Beto por favor, venga que su hija Brenda está sin vida", juro que no lo creía y me golpeaba la cabeza, la cara porque pensé que todo era un sueño de cuál quería despertar". Seguidamente, explicó "Pasaron unos minutos y llamé a otro número donde me confirmaba que mi hija Brenda estaba sin vida, la había asesinado cobardemente. Si, un femicidio".

"Desde ese momento que el corazón de mi Brenda dejó de latir, el mío latió fuertemente y mis piernas temblaban" aludió el padre de la joven madre de 3 nenas. En sus palabras señaló que no entendía lo que pasaba "nunca aceptaré esta cruel realidad. Le arrebataron la vida de mi hija. Mientras que a mis hijos, mis nietas y a mí nos destrozó la vida de una manera que no lo puedo explicar".

Este padre, oriundo de Los Berros, al Oeste del departamento Sarmiento, señaló "aún pienso una y mil veces en ese momento que sucedió el femicidio, mi Brenda sufrió". Tal como indicaron tras la autopsia, Alberto rememoró: "mi hija tenía 15 cortes punzantes producidos por un cobarde que ni siquiera vale la pena nombrarlo".

En su carta expresa un profundo dolor, aseverando que él está a cargo de las pequeñas, de quien posee la tenencia legal. Al finalizar fue contundente "quería contarles lo que siente un padre al cual le asesinaron a su hija". No sin antes pedir que la comunidad reflexiones sobre lo sucedido y pidió "Ni una menos".