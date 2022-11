¿De cuánto sirven las dietas de moda?

Con la llegada de las altas temperaturas y el verano muchos y muchas quieren perder peso en tiempo récord. Al verse con unos ‘kilitos de más’ acuden desesperados a las ya clásicas ‘dietas de modas’, las cuales muchas tienen alta rotación en las redes sociales, pero no cuentan con ningún aval profesional, según indicó la nutricionista Mariana García en su habitual columna en Tarde Trece.

La licenciada aseguró que esta clase de maneras de perder peso no solo no son saludables, sino que también hacen que la persona se ilusione y no obtengan los resultados esperados.

La profesional señaló que está clase de dietas no cumplen con las leyes de alimentación y no le aportan a quien las sigue al aporte calórico. ‘Son incompletas, además de no estar avaladas por la Organización Mundial de la Salud, (OMS)’, afirmó.

García recomendó siempre en el caso de estas dietas chequear antes de donde surgen, si tiene algún aval de autoridades sanitarias. ‘El ayuno no es para cualquiera, entra mucho en juego el metabolismo de cada persona, Si empezamos el día ayunando, y después nos comemos todos no sirve de nada’, explicó la profesional.

‘No le decimos dieta, sino cambio de hábito. Es lo que siempre inculcamos, la educación del paciente para que pueda modificar sus hábitos. Dieta es una forma de comer, o de dejar de comer, por eso nosotros hablamos de cambio de hábito, que no se puede mantener en el tiempo, que nos hace mal’, sostuvo la nutricionista.

Por último, la licenciada García señaló que para llevar adelante un cambio de hábito la persona debe tener fuerte la disciplina. ‘Sabemos que no es fácil, que cuesta, por lo que no hay que morir en el intento, siempre es bueno que se den pocos pasos así no generamos frustraciones al no ver resultados inmediatos. También es importante saber manejar nuestras ansiedades, y ser conscientes de que algunos cambios se pueden ver rápidamente y otros no’, cerró.