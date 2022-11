Preocupa el bajo interés de la gente en vacunarse contra el Covid

Casi todo el 2022 el mundo vivió una marcada baja de casos de Covid 19. De hecho, el virus dejó de tener la calificación de pandemia. Sin embargo, la vacunación en Argentina continúa. En San Juan, las dosis que más faltan colocarse son las terceras y la cuartas, y en los últimos meses los sanjuaninos se relajaron notablemente dejando de acercarse a los centros de vacunación para inocularse contra la enfermedad, según señaló el titular del Programa de Inmunizaciones Fabio Muñoz este jueves en Tarde Trece.

Según señaló el funcionario de Salud Pública, el relajamiento se nota más en este grupo de personas que deben colocarse la tercera y cuarta dosis. El profesional señaló que esta situación es mala y preocupa en las autoridades sanitarias, debido a que, de haber un rebrote o aparición de una nueva variante, estas personas no contarán con estas defensas que acercándose a cualquier centro de vacunación de la provincia podrían tener en su organismo en tan solo diez minutos.

‘Cuando aparecieron nuevas variantes o se dieron rebrotes no estábamos preparados porque no disponíamos de la cantidad de vacunas, o ni siquiera había vacunas. Hoy en día hay de sobra, pero también existe un relajamiento que no es bueno. Hay que completar el esquema de vacunación. La disminución de secuelas post Covid fue por la vacunación’, aseguró Muñoz.

¿Qué vacunas colocarse antes de viajar al Mundial de Qatar?

Muñoz explicó que cualquier persona que debe viajar a Qatar para presenciar el Mundial de Fútbol o a cualquier otro país debe completar la cartilla de vacunación. ‘Deben fijarse que vacunas les falta y en tan solo media hora en cualquier centro de vacunación de la provincia pueden solucionar ese problema’, señaló.

Para aquellas personas que no saben que vacunas les falta colocarse por haber perdido el carnet de vacunación, igualmente deben acercarse a algún centro de vacunación y con el DNI el agente sanitario se fijará en el sistema cuales son las dosis que debe colocarse.