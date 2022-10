Carlos Lorenzo confirmó en Banda Ancha su candidatura en Capital

En la mañana de este miércoles, Carlos Lorenzo, Asesor Letrado de Gobierno, pasó por Canal 13, en su visita al programa Banda Ancha confirmó su candidatura para la intendencia de la Capital por el Justicialismo a meses de las elecciones. 'Me estoy moviendo, estoy caminando Capital, estoy teniendo 3 reuniones por tarde con los vecinos y es muy bueno que estén dispuestos a escuchar un militante, eso me tiene motivado, mi candidatura está confirmada', aseguró.

Posteriormente, Lorenzo se refirió al nuevo sistema electoral, SIPAD (Sistema de Participación Democrática Abierta), y expresó, 'creo que es un sistema que da posibilidad a gente que, a lo mejor si no fuese por este sistema de participación, le costaría avanzar, hoy por hoy creo que nos da a todos los que tenemos pretensiones políticas la posibilidad de participar y esto es bueno porque la gente tiene una mejor opción para que el día de las elecciones pueda optar entre los candidatos que mas les gusten', sostuvo.

Por otro lado, siguiendo la misma línea de la candidatura, el asesor letrado aseguró que el no va a jugar contra Emilio Baistrocchi (actual intendente de Capital) 'yo vengo a jugar a favor de un proyecto provincial, que es el que conduce el gobernador Uñac y creo que Emilio está en lo mismo, cada uno va a hacer su propia campaña', manifestó.

También agregó que está convencido que hoy por hoy la gente está pidiendo otra clase de propuesta política y en eso está enmarcado, 'hay que aprovechar el poco tiempo que uno tiene para poder proponerle a la gente, yo no voy a salir a prometer nada, no voy a salir a mentir, pero si me voy a comprometer de manera absoluta a trabajar todo el tiempo para que la gestión municipal sea todos los días para mejorarles la vida a los capitalinos', sentenció.