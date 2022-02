Taxistas esperan un aumento de tarifa, sin esperanza de ganarle a la inflación

Próximamente se vendrá un nuevo aumento de las tarifas de los taxis de la provincia de San Juan. Esto es algo que sucede unas dos veces por año. Si bien es una buena noticia para los conductores, la mayoría no tiene ninguna esperanza de poder achicar considerablemente la diferencia con la inflación.

Eduardo Gómez, taxista sanjuanino, expresó que generalmente cada seis meses se da un ajuste de los montos que deben pagar los pasajeros. Sin embargo, el trabajador contó que no tiene ninguna expectativa de que esta suba alivie su bolsillo y el de sus colegas a fin de mes.

"La bajada de bandera actualmente esta a $69,85 de día y $75,95 de noche. Con el tema económico no hay forma de llegar, esto es algo que nos afecta a todos. Lo pueden aumentar al precio que quieran pero no va a llegar nunca a superar el tema de la inflación que hay, eso no lo van a arreglar. Si la gente no tiene más entrada de dinero no va a andar en taxi. No les alcanza y no viajan, como hace todo el mundo, esperarán el colectivo", expresó.

Siguiendo en la misma línea Gómez reconoció que debido a la confusión de algunas personas con la implementación plena de la Red Tulum, el número de viajes aumentó un poco. Debido a que habían pasajeros que todavía no se aclimataban a los nuevos recorridos y paradas, tomaban la decisión de tomar un taxi para no perder más tiempo.

"Ha aumentado un poquito por la Red Tulum, tampoco es que tenemos el doble de viajes pero ha aumentado un poquito, ha ayudado. Yo trabajo entre 8 y 9 horas, hay colegas que trabajan de 12 a 15 horas. Depende de las necesidades de cada uno. Yo alquilo el auto como todos, la licencia es del dueño pero hay que trabajar muchas horas más de lo normal", manifestó.

Por último, Gómez aseguró que una de las cosas que complican más el trabajo de los taxistas es pagar el mantenimiento de los vehículos. El taxista, por ejemplo, aseguró que el precio de las cubiertas del automóvil que alquila para trabajar, se ha cuadruplicado en comparación al inicio de la pandemia.

"No se puede cubrir los gastos de un auto. Un líquido refrigerante vale hasta $800. No tiene sentido el desfasaje de precios que hay con respecto a lo que se gana con un sueldo promedio. Han aumentado un poquito la desinfección del vehículo pero eso no es lo que influye en los gastos a fin de año. Las cubiertas valían $4000 cuando empezó la pandemia y ahora valen $2000, así pasa también con la mano de obra y el mantenimiento. Cambiar el auto es un sueño", sentenció.