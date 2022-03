Habló el hombre que sufrió el incendio en Rawson: 'He perdido todo'

Durante la tarde del pasado jueves 17 de marzo se produjo un voraz incendio en la provincia de San Juan. Precisamente todo ocurrió en el departamento Rawson debido a un cortocircuito un hombre sufrió la destrucción de todas sus pertenencias. "He perdido todo", expresó el abuelo.

El afectado es Luis Flores, un adulto mayor que se encontraba tranquilo dentro de la habitación que alquilaba en la Villa Hipódromo. En ese momento estaba viendo su preciado televisor cuando de repente este electrodoméstico comenzó a hacer un peligroso cortocircuito.

"Fue en un ratito, fue inmediato, yo alcancé a salir. Estaba sólo en ese momento porque vivo sólo, alquilaba una habitación acá. Solamente ahí ha sido el fuego, eso nada más. He perdido todo, no me ha quedado nada. Me he quedado con lo puesto. Estaba despierto viendo la tele porque si hubiera sido de noche no se que hubiera pasado. Llevaba viviendo 9 o 10 años ahí y nunca había tenido una situación como esta, siempre estuvo todo normal", relató.

Ahora Luis deberá pasar sus días en la casa de una de sus hijos, recibiendo la asistencia de algunos vecinos. Esto se debe a que al desafortunado hombre no le quedó ni siquiera su ropa en condiciones para poder utilizarla. A raíz de ello pidió la colaboración de la comunidad sanjuanina.

"La señora de al lado me cruzó para la casa de ellos por el fondo. Los vecinos fueron los que llamaron a los bomberos pero los muchachos que viven enfrente ya habían apagado todo. A las 18:00 debe haber sido. Yo estoy bien porque no estaba acercándome. Estaba todo quemado, no me ha quedado nada. Necesito de todo. Ropa, una mesa, una silla, muebles, un televisor. Me vendría muy bien una televisión", sentenció.