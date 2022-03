Aubone pidió a los sanjuaninos que le den 'tiempo de adaptación' a la RedTulum

No caben dudas que la "madre" de la RedTulum en la provincia de San Juan fue Fabiola Aubone, ex ministra de Gobierno y actual diputada nacional. A día de hoy el nuevo sistema de transporte público sigue recibiendo algunas quejas por parte de los usuarios. Acerca de esto la legisladora dio a entender que es algo esperable y le pidió a los sanjuaninos que le den "un tiempo de adaptación".

La diputada nacional expresó en Banda Ancha que permanentemente sigue el funcionamiento y la evolución que va teniendo la RedTulum con el paso del tiempo. Sumado a esto aseguró que siempre estuvo a disposición de Sergio Uñac, del ministro Alberto Hensel pero sobre todo de la ciudadanía para colaborar con ellos en esta nueva implementación.

"Esta dado para mejorar la calidad de vida de todo. Pensemos que esta licitación fue la primera en términos de un diseño propuesto, en la historia de San Juan. Antes fue surgiendo de los usos y costumbres. Esto permite el crecimiento de centros comerciales, urbanísticos, de producción. Tiene un tiempo de adaptación por supuesto y hay que darle ese tiempo. Probablemente en un año cuando se logre estabilizar y todos estén conformes, surge un barrio nuevo o centro comercial y hay que extender los recorridos", expresó.

Sumado a esto, Aubone comentó el pedido que le hizo una persona hace algunos días respecto al transporte en San Juan. Se trataba de la posibilidad de poner en funcionamiento un tren en la provincia, que conecte distintos puntos alejados de una manera más directa y rápida.

"El otro día alguien me decía sino se me ocurrió poner un tren que una a La Bebida con Santa Lucía y demás. Nosotros no podemos hacer una obra de infraestructura de las características de poner un tren, pero las troncales funcionan así. Van por una sola calle o intentando usar una sola calle para tener esa disponibilidad con una alta frecuencia comercial para que todos los que llegan a esos lugares puedan usar esas líneas que son mucho más rápidas en términos de frecuencia comercial", manifestó.