El femicidio de Hilda Tobares, todavía impune: 'Está todo frenado, me siento vacía'

"Pensaba que la Justicia lo iba a solucionar a su manera, pensaba que romper todo estaba mal, pensaba que había que ir con calma. Pero cuando me pasó y que nadie hace nada me di cuenta que hacer marchas es la única forma de hacer justicia", manifestó entre lágrimas Luciana Balderramo a Diario 13. Su madrina, Hilda Tobares de 65 años, fue brutalmente asesinada el 18 de diciembre de 2020. A la fecha el caso es considerado femicidio y por el momento hay un solo procesado, Carlos Barahona, pero la causa está parada.

En julio del año pasado, el juez Guillermo Adárvez decidió procesar a Jorge Carlos Barahona Zalazar (44) con prisión preventiva por ser por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Pero desde entonces no hubo mayores avances en la causa y el juez no atendió las llamadas de Diario 13 para brindar datos certeros. "No quiero nada de esto quede en la nada, necesito que hagan algo, que se muevan los papeles", sostuvo Luciana.

Según Luciana, "cuando a mi madrina le pasó eso, al otro día lo detuvieron a Barahona, fue todo muy rápido pero después todo empezó a ir muy lento". "Lamentablemente a mi madrina ya nadie me la devuelve por lo que no me queda nada más que pedir justicia por ella", agregó. Al no ser pariente directo de sangre, la joven no puede recibir mayores detalles de la causa por lo que la situación le genera aún más angustia.

"Me hace sentir muy mal porque siento que no estoy haciendo nada, me siento vacía. Siento que está todo en la nada, todo frenado", sostuvo entre lágrimas. Sobre Hilda, Luciana recordó que "era una mujer muy buena, se hablaba con todos, tenía muy buena relación con sus vecinos. Fue la mejor madrina que podía pedir, siempre me cuidaba cuando mis padres trabajaban".

Por eso, Barahona "no tiene perdón lo que le hizo, jamás lo voy a poder perdonar". En contexto del Día Internacional de la Mujer, Luciana volvió a pedir justicia por su madrina. "Pido que se pudra en la cárcel, no deseo menos, realmente deseo lo peor para él. Él me afectó mucho, me hizo mucho daño sin conocerme", aclaró.

"Siempre veía los asesinatos desde afuera y nunca pensé que me podía llegar a tocar, realmente me afectó muchísimo", expresó en llanto. "Hay una familia dolida, que está vacía y la Justicia no piensa en eso. Por eso voy a ir a la marcha del 8 de marzo, voy a estar incansablemente hasta que se haga justicia por mi madrina", cerró Luciana.

El caso

Hilda Tobares fue asesinada con un arma blanca en el interior de su hogar en Villa Ramos, en el departamento de Chimbas, el 18 de diciembre del 2020, en plena pandemia. Hilda era empleada doméstica y se encontraba en su casa cuando fue asesinada con un arma blanca por un hombre, que los vecinos luego describirían como flaco, delgado y alto; y que escapara de la escena del crimen en un vehículo azul.

A Hilda no se le conocía ninguna pareja estable, pero tiempo después detuvieron a Jorge Barahona de 43 años, acusado del delito y que actualmente sigue detenido en el Penal. Meses antes del femicidio, más precisamente en junio de 2020, Luciana se enteró por boca de Hilda que estaba saliendo con alguien, que terminó siendo Barahona.