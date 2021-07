Procesaron al acusado de matar a Hilda Tobares: "Es un pasito más que se dio"

"Es un pasito más el que se ha dado", comentó Luciana Balderramo a Canal 13 luego de conocerse que el presunto asesino de su madrina fue procesado este lunes. Se trata de Jorge Carlos Barahona Zalazar (44), quien desde diciembre del 2020 se encontraba detenido en una comisaría por el femicidio de Hilda Tobares (65).

Este lunes el juez Guillermo Adárvez decidió procesar a Barahona con prisión preventiva por ser por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Hilda Tobares fue asesinada con un arma blanca en el interior de su hogar en Villa Ramos, en el departamento de Chimbas. Si bien unos vecinos alertaron a la Policía la madrugada del 18 de diciembre del 2020, Luciana se enteró del atroz crimen de su madrina al día siguiente. Desde entonces la joven pide justicia y cree que Barahona es el femicida de su tía.

"Me siento bien, no del todo porque a mi nadie me la devuelve a ella. Barahona me quitó la vida de mi madrina y por eso quiero que se haga justicia por ella", expresó Luciana. Asimismo la joven se refirió al acusado: "Con palabras crueles digo que se pudra allá dentro, no deseo menos", y dijo sentirse "un poco más aliviada" tras dictarse prisión preventiva contra Barahona. "Se están moviendo los papeles, antes no había salido nada a la luz", puntualizó.

Sobre este pequeño avance, Luciana se lo debió en parte a la nota de Canal 13. "Gracias a la nota porque creo que jugó a favor. Hace bastante que no se sentía nada sobre ella (Hilda) ni tampoco se salía a la luz el hombre completo de Barahona". Actualmente el caso es considerado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia como femicidio, y es el último ocurrido en la provincia hasta ahora.