Con mucho fastidio, así se vivió la reanudación del servicio tras el paro

Que si, que no, y finalmente en la tarde noche del lunes se confirmó el paro de colectivos, y este martes San Juan se vio afectado por la medida de fuerza que decidió mantener la UTA. Bajo ese panorama, los sanjuaninos salieron a trabajar como pudieron, y hacer trámites también como pudieron. Mucho fastidio y preocupación por el trabajo le contaron un puñado de personas a Canal 13.

La tarde noche se hizo presente, y con ella la persistencia del pronosticado viento zonda. De todos modos, en la parada de Avenida Libertador hubo sanjuaninos que esperaban el colectivo para volver a sus hogares, como el caso de una joven mujer que comentó que no pudo ir al trabajo por el paro. ‘No me queda otra que aguantar’, dijo suspirando.

‘No fui a trabajar, espero no haber perdido el trabajo’, expresó con notable preocupación una mujer con la profesión de servicio doméstico. ‘Esperemos que mis jefes entiendan la situación’, clamó.

Una jubilada que esta mañana tenía turno en Anses no alcanzó a llegar al mismo, porque no podía pagar un remis. El remisero fue claro y le dijo que el tramo que ella necesitaba viajar le costaría 500 pesos, justamente el monto con el que ella a diario hace el almuerzo.

‘Por suerte Anses me reprogramó el turno, entendieron que no era mi culpa, y por eso estoy agradecida con Anses’, contó la adulta mayor, quien luego agregó ‘tenemos un mal servicio, soy una persona mayor y tengo que caminar desde Caseros que tengo una parada hasta Mendoza porque de lo contrario no me puedo tomar un colectivo, estoy muy enojada con el gobernador’, se quejó.

‘Afectado yo y muchas personas’, expresó fastidioso un hombre que esperaba el colectivo que lo lleve hasta su hogar en Concepción. ‘Tenía que llevarlo a cobrar a mi padre y para eso falté a mi trabajo, no pude llevarlo y tampoco trabajar, ¿cómo le explico a mi jefe?’, se preguntó finalmente el sanjuanino dedicado a la pintura de autos.