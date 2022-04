'Le decía abrime los ojos, hablame': el dolor de los papás de la nena fallecida en Pocito

En medio de un profundo dolor, los papas Brenda, la nena fallecida en Pocito hablaron con el Móvil de Canal 13. Adolfo Zarate y Lorena Barboza, dieron detalles del terrible momento que ocurrió con su pequeña de tan solo 7 años, quien murió el pasado domingo a causa de una broncoaspiración.

En un primer momento, la información que transcendió fue que la niña había llegado al hospital Federico Cantoni con desnutrición, falta de higiene y signos de abuso sexual. Sin embargo, el informe forense se encargó de desmentir estos indicios.

Ahora, la familia no solo debe lidiar con el sufrimiento de haber perdido a la niña, sino que además se siente dolida por los comentarios de vecinos y la opinión de los usuarios en las redes.

Este miércoles se realizó el sepelio de la menor en el Cementerio de 9 de Julio. Tras la ceremonia, los papás tuvieron la amabilidad de atender a este medio para contar su versión de los hechos.

Lorena, contó que el pasado domingo llevó junto a su marido a una amiga de ella llegó desde Mendoza para conocer su nueva vivienda en el barrio Cruce de Los Andes, entregado recientemente por el IPV. Cuando regresaban, uno de sus hijos le avisó que la niña de 7 años se había descompuesto.

Al llegar a la casa, la mamá vio a su hija tirada en la cama. ‘La encontré así y yo le hablaba, le decía: abrime los ojos, háblame y ella no reaccionaba. Yo la alcé en mis brazos y la llevamos rápido al hospital’, dijo.

‘Antes de llegar a la Calle 12 ella mojó el pantalón. Cuando llegamos al hospital la recibieron los médicos y no la pude ver nunca más a mi hija’, recordó desconsolada la mamá.

‘Ella llegó sucia porque se ensució en el camino, no por lo que dijeron que iba a sucia. Yo siempre cuide de ella. Yo nunca trate mal a mis hijos’, aseguró la mamá, en respuesta a los comentarios y las versiones que indicaban que la niña estaba descuidada. Los papás de Nina unidos en el momento más difícil de sus vidas

Los papás aseguraron que la niña no estaba enferma y al parecer lo que ocurrió fue fortuito. ‘Le dio de repente porque ella jugaba con el hermanito adentro. A ella le gusta dibujar, ver dibujitos. No le gustaba salir afuera a la niña. Es como si se hubiese ahogado con algo. La hermanita la bañó y cuando la estaba peinando se desvaneció y la llevó a la cama. Después me llamaron para avisarme y no tardamos nada en llegar a la casa’, aseguró Lorena.

‘Nina estaba siempre adentro, le gustaba escribir, hacer las tareas. Ella el año pasado fue a jardín, este año todavía no encontraba escuela, pero empezaba en la escuela España el martes. Ella estaba contenta por eso. Ella era una nena feliz. Le compre todo para que ella vaya a la escuela. Nunca la maltrate como dicen los vecinos. Ellos dicen que no le daba de comer, la tenía encerrada. Siempre los he criado bien a mis hijos, con respeto. A veces dejaba yo de comer para que ellos coman. Porque a veces no alcanza la plata’, comentó la mujer.

Lorena, todavía consternada, expresó su dolor por los comentarios que recibieron. ‘Dios me la llevo a mi hija y los vecinos hablan pestes de mí, no me conocen. Yo soy nueva. Mi vida era salir de acá, ir a buscar a mi nena a jardín y encerrarme. No soy una mujer que anda en la calle. No maltrato a mis hijos’, señaló.

Luego, recordó: ‘Mi hija falleció en mis brazos, los médicos dicen que llegó sin vida. Recién me enteré después de estar nueve horas esperando el papel en la Morgue. Yo no sabía nada’, lamentó la mamá.

Y se quejó porque los médicos del hospital no salieron a informarles lo que pasaba. ‘Solo salieron a decir que la nena había llegado abusada y eso es mentira’, afirmó

Por su parte, el papa de la niña, Adolfo, expresó su dolor y molestia por los comentarios de los vecinos y la gente que no los conoce. ‘En muchos lados pusieron que la niña tenía signos de violación y nada que ver. Nosotros tenemos el informe del forense. Pero nada que ver una cosa con la otra. Estoy muy dolido y mal por la actitud que tiene la gente’, comentó.

Además, contó que siempre intentan cuidar a sus hijos de todos los peligros de la calle. ‘Nosotros somos personas muy retenidas. Los niños no andan en la calle a última hora. Hay cosas que pasan en la calle y nosotros no queremos que lleguen a eso’, dijo el hombre.

Zarate, trabaja como jornalero y comentó que, pese a las dificultades económicas, no les hicieron faltar nada a sus hijos.

‘Por ahí me cruzo a mis amigos y con mi patrón, ellos me conocen y mismo dicen que saben cómo soy yo, pero la gente habla por hablar cosas que no tiene que hablar. Esto es doloroso para cualquiera. Yo como padre, sé que no tengo que hablar mal de los vecinos. Porque nosotros hacemos nuestra vida’, sostuvo Adolfo.

Por último, los papás destacaron el homenaje que recibió su hija al pasar el sepelio por la escuela donde asistía. Como se ve en los videos, los niños y docentes hicieron un cordón al costado de la calle y despidieron a Nina con un cálido aplauso.

También, la familia agradeció el apoyo y la ayuda recibida por parte de las personas y autoridades que se acercaron a ellos en este difícil momento.