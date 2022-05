10 años de la ley de Identidad de Género: 'Vino a iluminar la vida de la comunidad trans'

"Es la gran ley que nos vino a iluminar nuestras vidas a la comunidad trans y no binarie, para poder acceder a todos los derechos", reflexionó Verónica Araya, integrante de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en San Juan. Un 9 de mayo pero del 2012 se sancionaba la ley n° 26.743, de Identidad de Género en Argentina, siendo el primer país del mundo con una reglamentación que no exige diagnóstico médico.

Para Araya, la reglamentación que este lunes cumple diez años, "me permitió lograr ser una ciudadana plena, el documento vino a dignificarme mi vida". "Era muy tremendo para mí poder visibilizarme, poder estudiar, porque tenía una vida social activa con un documento que no me reconocía lo que yo era y soy: Verónica Araya", recordó. La ley no solamente reconoce el derecho a la identidad de las personas sino también que es la primera a nivel mundial que no exige requisitos médicos el cambio de DNI.

En este sentido, la referente sanjuanina sostuvo que "la ley llegó para quedarse, para que las nuevas generaciones no sufran lo que hemos sufrido las mayores de 30, 40 años por no tener DNI". De acuerdo a las propias experiencias de las mujeres trans en Argentina, actualmente ellas tienen una expectativa de vida que no supera los 35 años, por lo que todavía resta un largo camino de reconocimiento para la comunidad.

"Hemos sufrido mucho por no tener un DNI acorde, por estar en la clandestinidad, en la oscuridad y no podernos visibilizarnos, no poder trabajar, no poder caminar libremente", explicó Verónica. Incluso, agregó que "hasta hace poco hemos sido detenidas en la calle por nuestro género de personas trans". Son estos motivos que llevan a la comunidad trans y no binaria a resaltar la importancia de esta ley, y continuar conquistando derechos ya que son 500 sanjuanines que son parte de la comunidad, pero tan solo 5 accedieron a un trabajo formal.

"Ahora vamos por la ley integral trans, una ley máxima que habla de todos los derechos de acceso a la vivienda, reparación histórica para las mayores de 40, que somos las olvidadas de la Democracia", enfatizó Verónica. Este proyecto busca que se garantice la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta justamente la ley de Identidad de Género y también la de Matrimonio Igualitario.

Para finalizar, Verónica recordó también a la reconocida activista Claudia Pía Baudracco. "Fue una gran luchadora que recorrió todo el país, hemos trabajando en conjunto en San Juan, dando charlas en la universidad para poder modificar los artículos contravencionales que nos perseguían cuando caminábamos por la calle", cerró. Cabe destacar que el consultorio trans ubicado en el Hospital Marcial Quiroga lleva el nombre de esta referente; siendo que falleció en marzo del 2012, meses antes de que se aprobara la ley por la que tanto luchó.

Claudia Pía Baudracco

Según las estadísticas brindadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), desde que se implementó la ley hasta la fecha, 222 sanjunanines rectificaron su DNI. Esto representa el 1,82% del total del país, teniendo en cuenta que Argentina 12.187 personas cambiaron su documento gracias a la reglamentación. En tanto, los datos que del Renaper confirman lo que denuncia la comunidad: el promedio de edad de muerte es de 40 años para aquellas personas que se cambiaron el documento.