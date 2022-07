Fueron 10 las hectáreas comprometidas por el incendio en Parque Sarmiento

El director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Dardo Recabarren, detalló a Canal 13 San Juan que el sector del Parque Sarmiento comprometido por el incendio es de 40 hectáreas. 'Hay que esperar a que esté completamente apagado para determinar cuántas resultan afectadas. El problema es el viento y que está todo muy seco entonces al ser materia orgánica se van prendiendo otros sectores a medida que sopla el viento', sostuvo.

Sobre cómo detectaron el foco ígneo, manifestó que agentes de su repartición se encontraban patrullando el área cuando advirtieron el incendio y de inmediato se dio aviso a Bomberos. 'Protocolarmente estamos trabajando así, junto con Bomberos de la Provincia y también se han convocado Bomberos Voluntarios. Además está interviniendo personal de la Secretaría de Ambiente, con el Municipio, con Energía San Juan y con Hidráulica', se explayó.

Mientras se trataba de sofocar el incendio, el funcionario señaló que el mismo se mantenía estable pero que no se podía asegurar su inminente extinción por los cambios de sentido del viento. 'Por la sequía ha habido un proceso en el que toda la materia ha quedado seca y se ha producido este incendio que se puede observar. Está un poco controlado, aun no tenemos la certeza de su extinción pero no va a perjudicar a personas', explicó.

Por último, recordó que hace tres o cuatro años que el Parque Sarmiento no sufría un incendio como lo que por lo general se producían antes. 'Este es menos intenso que el último pero hay que esperar a que esté apagado para tener la certeza de que no se reavive. Gracias a Dios hasta el momento tanto Bomberos, como policías y demás intervinientes no han resultado heridos, cuando se vio el humo se acudió inmediatamente al lugar', recalcó.