'Me siento en la luna': un conocido youtuber visitó San Juan por primera vez

Cada vez son más los youtubers argentinos que aparecen dedicándose de lleno a realizar viajes alrededor de todo el mundo, para mostrarles los paisajes y recomendarle experiencias únicas a sus suscriptores. Uno de los más conocidos es 'Nacho Z', quien el pasado 1 de junio publicó un video contando como fue su visita a San Juan. 'Me siento en la luna', comentó.

Nacho es un argentino que se encuentra radicado en Londres desde el 2019. Desde ese momento se dio cuenta que su gran pasión era viajar para conocer distintas partes del globo. Una de sus metas era conocer cada una de las provincias de su país natal, la República Argentina, y en esta ocasión lo esta cumpliendo acompañado de una amiga que conoció en el Reino Unido.

En este tramo del viaje el youtuber estaba conociendo el norte pero decidió irse más al oeste de la nación para visitar primer La Rioja y después San Juan, precisamente el departamento Valle Fértil. 'Estamos en el Valle de la Luna, en la cámara no se puede ver pero la luna alumbra un montón y eso que nos dijeron que este día no iba a alumbrar mucho. Me siento en la luna', contó en su video publicado el 1 de junio.

Desde un primer momento el viajero quedó sorprendido con el paisaje desértico que ofrece el departamento y se mostró feliz porque iba a poder conocer el Valle de la Luna en plena noche. Si bien pudo vivir esta experiencia en primera persona, su cámara no lo acompañó y solamente pudo sacar fotos con su celular.

'Fue imposible filmar. Las cámaras lo que hacen cuando uno filma de noche es agregar luz artificial y si lo hacía no se iba a ver bien. Lamento mucho no haber podido filmar. Saqué varias fotos con el teléfono donde parece que fuera de día era de noche', comentó.

Sin embargo en su video se tomó el trabajo de relatar cómo fue esta vivienda única que atravesó junto a su amiga, mientras iba mostrando imágenes de ese momento. Nacho sobre todo se quedó sorprendido por la cantidad de luz que producía la luna, haciendo parecer que era de día cuando en realidad era de noche.

'El recorrido estuvo genial, valió totalmente la pena, salió super barato, fueron menos de 5 dólares. Te llevan en auto hasta un lugar y luego caminas unos 3 kilómetros por el circuito diurno. Se llama Valle de la Luna porque te sentís en la luna. Hay pequeñas dunas y todo se alumbra con la luz de la luna. No teníamos linternas ni nada, era todo a la luz de la luna y se veía. Te sentías en la luna porque de noche todo parecía de un color grisáceo o blanco', sentenció.

El video que posteó Nacho Z en su canal de YouTube: