Regreso a clases agitado en San Juan: docentes seguirán con su 'plan de lucha'

A principios del mes de junio se vivieron varios días de reclamo por parte de los docentes en la provincia de San Juan, los cuáles exigían un aumento salarial. Si bien Uñac anunció que el incremento sería del 40% y que era la decisión final, desde este sector volvieron a manifestar que seguirán con su 'plan de lucha' luego de las medidas comunicadas por la ministra de Economía de Nación.

Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, aseguró en Banda Ancha que las distintas medidas que anuncio Silvina Batakis generaron temor entre el personal docente. Debido a esto decidieron que volverán a consultar con sus afiliados que medidas tomar cuando regresen las clases para seguir manteniendo su posición.

'Va a ser un regreso a clases en San Juan de mucha consulta a los afiliados en las escuelas la semana que viene y después en las facultades. Las medidas anunciadas por la ministra de Economía, han traído mucha incertidumbre y preocupación a los docentes. Se ha reunido la mesa ejecutiva de CONADU Histórica el 15 de julio y ahí se decidió ir a consultar con los afiliados cómo continuar', expresó.

ud83dudce3ud83dudce3 Ante los anuncios de la Ministra de Economu00eda, sigue el plan de lucha en defensa de nuestro salarioLa Mesa Ejecutiva... Posted by Adicus San Juan on Wednesday, July 20, 2022

Siguiendo en la misma línea Barcelona remarcó que el objetivo que se plantearon con este plan de lucha, es conseguir un incremento salarial que les permita no perder más poder adquisitivo. En relación a esto recordó que el aumento actual es de un tope del 41% que se debe discutir en el mes de agosto.

'Lo que nos preocupa es la ejecución presupuestaria. Tenemos un presupuesto que no esta homologado por irresponsabilidad del Congreso de la Nación. Preocupa el ajuste salarial, el ajuste en la jubilación y que no esté garantizada la cobertura de cargos y vacantes. Nos preocupa que se sigan manteniendo todas las actividades universitarias por el mismo presupuesto para los cargos docentes. Con estas declaraciones no esta garantizado el normal funcionamiento de las autoridades', sentenció.