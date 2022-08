'Todos los días un poco', la canción de Gieco con el imponente paisaje de Iglesia

Con sus brillantes tomas, muestra al mundo los imponentes paisajes de San Juan. Esta vez quiso ir más allá y se le ocurrió homenajear al artista León Gieco. Tomó una de sus letras, 'Todos los días un poco' y junto a otros actores locales imitaron la canción con imágenes imponente del departamento de Igleisa.

Se trata del fotógrafo Lucas Poblete que este jueves estrenó esta nueva versión y hoy vía Zoom contó en Banda Ancha cómo nació esta idea brillante.

'La idea vino de repente, nunca planeamos hacer nada. Se me vino a la mente la canción de León Gieco 'Todos los días un poco' y me pareció bueno hacer una nueva versión. El video muestra a Federica, una nena de 11 años de la zona de Iglesia. En su recorrido va mostrando un poco los paisajes característicos de acá, como por ejemplo Capilla de Achango, Bella Vista entre otros'.

De la noche a la mañana a Lucas se le ocurrió la idea y en un mismo día, 'hicimos todo. Salimos con Fede y su familia, dispuestos a pasar un lindo día. Realmente no teníamos nada guionado, decidimos detenernos ahí y grabar'.

El artista sanjuanino nos cuenta y nos dice quiénes más participaron de esta gran idea. 'El gran trabajo de Mariano Maño (artista local), que fue el encargado de grabar la voz y hacer la música para esta versión'.

El jueves a la noche, en Youtube y todas las redes sociales, se estrenó la canción. 'Este video se estrenó anoche Youtube, en realidad en todas redes sociales'. Para encontrar el video lo puede hacer a través de su cuenta de facebook Lucas Poblete o con el nombre de la canción 'Todos los días un poco' en todas las redes sociales.

Por otro lado el fotógrafo nos dijo que sueña que esta gran versión con ADN sanjuanino, pueda llegar pronto a las manos de 'León Gieco. 'Estaría bueno que llegue a manos de él para que vea de lo que somos capaces los artistas sanjuaninos' y se concreta ese sueño 'le diría que es un placer, orgullo y le daría las gracias. Con sus canciones hemos pasado nuestra vida, incluso hasta ahora. Cada canción es un mensaje que nos deja'.

Su pasión por las fotos nació como un hobby, cuando 'estaba en la secundaria. Hace 10 años que vengo con la fotografía. Empezó como hobby en el colegio y después cuando las cámaras me llegaron salí a descubrir este mundo. Hoy tengo el gusto y placer de poder trabajar de lo que me gusta.

Al principio sacaba fotos en los eventos y fiestas que me surgían. De pronto fui encontrando mi identidad. Un amigo me dijo que soy el foto periodista de las montañas, porque me gusta sacar fotos de todos los paisajes que tenemos', cerró Lucas Poblete, el fotógrafo que homenajeó a León Gieco con una versión sanjuanina.