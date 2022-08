Luego de los aumentos: ¿a cuánto quedó el precio del pan y las semitas?

Desde el pasado lunes 22 de agosto comenzó a regir un nuevo aumento del 7% en los distintos combustibles a nivel país. Generalmente esto dispara otras subas en el precio de distintos productos principales como es el pan. Esto efectivamente sucedió en el rubro de los panificados por lo que actualmente cuesta más de $300 un kilo de pan.

Manuel Rodríguez, integrante de la Cámara de Panaderos de San Juan, reveló en Cien por Hora que desde su sector están tratando de mantener los precios. El entrevistado explicó que si bien deberían subir los precios todavía más para que sea rentable, son conscientes de que la gente perdió poder adquisitivo y dejaría de comprarles cada vez más.

'Estamos mal porque la gente se quedó sin plata y va a comprar con lo que tiene en el bolsillo, no pretenden calidad. La gente se quedó sin trabajo y muchos se pusieron a hacer pan porque es fácil. Desde febrero tuvimos un 30% en la baja de ventas. Hoy día el pan esta a $320, las semitas a $35 y las facturas a $480. Unas facturas no se pueden vender a menos de $600 pero si nosotros volvemos a subir esta semana, que lo tendríamos que haber hecho, no tenemos la posibilidad de vender', expresó.

En relación a esto Rodríguez señaló no sólo que su materia prima que es la harina no para de subir su precio, sino que cada vez tiene menos calidad. Directamente les ha ocurrido en más de una ocasión que recibieron el producto, comenzaron a utilizarlo para elaborar pan y no obtuvieron el resultado esperado.

'La harina esta desde $2150 hasta $2500 según la calidad que compres. La harina va subiendo de a $100 o $150. Si te compras un camión, que son 1200 bolsas de harina de 25 kilos te sale $2200 pero si compras poco son $2500. Ahora a las harinas las han empobrecido tanto que, por ejemplo, nosotros hace 2 meses nos mandaron un camión y no podíamos sacar pan porque no se levantaba porque le faltaba gluten. Nos tuvieron que mandar el gluten aparte para poder usar esa harina', sentenció.