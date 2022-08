La mujer trans que estaba grave ya fue operada y se encuentra bien

El pasado miércoles 3 de agosto Diario 13 le dio visibilidad a la situación que estaba atravesando una mujer trans. Se trata de Emma Romero, quien se encontraba en un grave estado de salud al presentar una seria infección tras someterse a un implante mamario. Afortunadamente, este jueves la afectada ya pudo ser intervenida exitosamente en el hospital Rawson.

Leyla Espinosa, una activista transgénero, habló en Banda Ancha acerca del resonante caso de Emma Eliana Romero Vera. Acerca de esto, reveló que la paciente fue operada durante la mañana de este 4 de agosto en el mismo nosocomio donde le realizaron el implante. El procedimiento fue positivo y la mujer ya se encuentra recuperándose.

'Afortunadamente, ya se resolvió su situación. La compañera ya ha sido intervenida quirúrgicamente y salió bien. El hecho de que se haya hecho público, apuró un poco más las cosas, pero está bien. Ya recibió la atención médica adecuada, que es lo más importante de esto', expresó.

Leyla comentó que se enteró de lo que estaba padeciendo Romero gracias a la difusión que se le dio a esta situación en los medios de comunicación. Apenas tomó conocimiento de lo que ocurría, consiguió su contacto para poder hablar con ella y conocer de primera mano lo que sucedió.

'Cuando se dio a conocer el caso de Emma Romero me puse en contacto con ella. Me sorprendió mucho al ver las fotografías publicadas de la infección que se le produjo por el rechazo de la prótesis. Ella me puso al tanto de su situación, que la prótesis le había causado un rechazo y quizás una curación no adecuada provocó una infección', manifestó.

Por último, Espinosa mencionó que Emma Eliana fue una de las pocas mujeres que sufren este tipo de complicaciones. Si bien cada cuerpo reacciona de manera diferente a los implantes de silicona, la gran mayoría de pacientes los aceptan sin mayores problemas.

'Tengo entendido que no es habitual que suceda, pero cada organismo es diferente. Lamentablemente, ella no tuvo esa suerte y se le empeoró. Se demoró un poco en darle una solución, pero todo influye. La situación sanitaria complicó todo en general', sentenció.

Alrededor de las 14:00 la madre de Emma, Sonia Vera, volvió a comunicarse con Diario 13 para confirmar esta buena noticia. Si bien es cierto que la paciente ahora deberá transitar una larga recuperación acompañada de antibióticos, se encuentra en buen estado de salud.

'Ya la trajeron a la habitación. A las 12:00 llegaron los médicos. Estaban un poco enojados por lo que estuve hablando con los medios, pero gracias a eso es que la intervinieron. Ha salido dentro de todo bien. Sigue con antibióticos, va a estar unos días internada. Le sacaron la prótesis del pecho, le han raspado y limpiado la zona. Tiene para 3 o 4 meses de recuperación. La van a ir evaluando y haciendo un seguimiento', contó.