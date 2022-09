Advirtieron que el acuerdo de medicamentos no es un verdadero beneficio para la gente

Este miércoles el titular del colegio Farmacéuticos, Mauricio Barceló pasó por 100 por Hora y señaló que el acuerdo de precios de medicamentos no es un verdadero beneficio para la gente, puesto que solo subirán hasta un punto menos que la inflación. El empresario indicó que la prórroga del acuerdo que firmó el gobierno con la cámara representante de los laboratorios productores de medicamentos ‘No es un beneficio demasiado notable’.

Cabe resaltar, que el aumento de medicamentos en la provincia no superará los índices de inflación. Es decir, que será hasta un punto menos que el índice de agosto. ‘Esto trae aparejado un beneficio a la población que no es demasiado notable porque es solamente un punto menos’, señaló Barceló.

El titular del Colegio Farmacéutico precisó además que para las farmacias no es demasiada grata la medida, puesto que es un rubro que tiene gastos fijos independientemente de los operativos como sueldos y pago de servicios. ‘No impacta positivamente en el desarrollo de las farmacias’, se quejó.

Por otro lado, Barceló aseguró que desde el Colegio Farmacéuticos no ven que se esté dando un aumento en la demanda del medicamento, puesto que es una medida más demagógica que otra cosa. ‘Los medicamentos nunca bajaron de precios, sino que siempre subieron de precio, por lo menos en Argentina. El medicamento es un rubro que se consume solamente por necesidad, por lo que no me parece que esta medida sea demasiada’, sostuvo Barceló.