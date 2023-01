Es de Chile y se graduó en la UNSJ: 'San Juan es mi segunda casa'

En diciembre del 2022 un joven de Andacollito, del municipio chileno de Vicuña se convirtió en el primer egresado de esa comuna de la UNSJ. Se trata de Juan Jiménez Alfaro, quien en los últimos seis años se convirtió en un sanjuanino. El flamante egresado de la Licenciatura de Trabajo Social, charló con Diario 13 sobre su experiencia.

'Yo creo que siempre uno vuelve de dónde sale. En este caso de la comuna de Vicuña en Chile, siempre te llama ese sentimiento de querer volver, pero en estos años en que no solamente estove estudiando en San Juan sino también viviendo, Argentina se ha transformado en mi segunda casa' señaló. En la misma línea detalló que esto fue gracias a la calidez de las personas que han sido muy afectuosas con él. Esto lo relacionó 'quizás sea porque también la provincia de San Juan tiene un vínculo bastante estrecho con la región de Coquimbo'.

A pesar de todo lo bueno, hay aspectos que no lo fueron tanto, porque el estar lejos fue complicado porque perdió distintos acontecimientos importantes de su entorno familiar. Aunque siempre sintió su apoyó para poder concretar su objetivo. En cuanto a la Universidad Nacional de San Juan indicó 'no solamente fue un espacio que me permitió formarme como licenciado en trabajo social sino también que el hecho de poder acceder a una universidad pública, gratuita y laica también va de la mano con acercarse a una visión o adquirir una perspectiva qué es más sensible a la realidad social que nos atraviesa como países de Sudamérica'. En la misma línea señaló que la formación recibida 'fomenta esa visión más amplia, pero a la vez fue un espacio que te incita a construir un fuerte compromiso para desempeñarte en un futuro con los derechos humanos y las diferentes realidades que nos atraviesan'. A la vez destacó que no solo le brindaron formación académica, sino 'también hay en formación ética qué permite ampliar la mirada acerca del contexto en que rodea'.

La razón por la que eligió trabajo social fue porque conoció a alguien con ese rol, pero en un comienzo no tenia información concreta sobre cuál era la labor. Sin embargo, con el pasar de su formación se fue convenciendo de que era la carrera que quería desempeñarse. No porque sea fácil sino por la amplitud que ofrece. A la vez indicó que los cambios sociales obligan a seguir formándose y eso es importante para él.

Hoy piensa en su futuro y considera que por haberse formado en San Juan, con criterios locales, lo mejor sería trabajar en Argentina. Si bien ya tiene oportunidades en Chile, su decisión esta inclinada por la tierra del buen sol y buen vino.