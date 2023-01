Unas 150 familias usurparon el asentamiento que será erradicado en Pocito

En las últimas horas se conoció la noticia de que unas 150 familias usurparon en el asentamiento que será erradicado, se estima que en marzo, ubicado sobre calle Aberastain entre Calle 15 y 17, Pocito.

Al respecto Marcelo Yornet, director del IPV, dialogó con Canal 13 y manifestó que prevén que las familias censadas reciban su casa en marzo y los usurpadores irán a Flagrancia.

"Esta es la zona donde se produjo el mayor problema como consecuencia del sismo 2021; zona de Calle Aberastain entre Calle 15 y 17. Inmediatamente después del terremoto se hizo un censo con la gente del Municipio y de Desarrollo Humano. A partir de ahí planificamos la construcción del barrio, tuvimos que comprar el terreno, empezar el proyecto. Este barrio está incluido en las 1.800 que trajo el Presidente para salvar esta situación. Un grupo ya lo entregamos, que fue Sierras de Marquesado en Rivadavia", explicó Yornet.

"En este caso como tuvimos que comprar el terreno se ha desfasado un poco, pero ya estamos por cumplirlo; mediados de marzo sería la idea de hacer esta relocalización", explicó el funcionario.

"A partir de esta información hay gente que está especulando con la posibilidad de tener vivienda; yo no niego la necesidad de la vivienda pero no es la forma. De esa manera pone en peligro a los que están censados. Estas familias que no fueron sorprendidas por el sismo y que no tuvieron problemas con su vivienda no tienen derecho en ese barrio. Tienen que volver adonde ellos estaban. Que hagan estas cosas para poder acceder a una vivienda entorpece mucho que las cosas se desarrollen de una manera más normal, pacífica y de la mejor manera posible porque está gente que sí sufrió el sismo está esperando su vivienda", agregó.

"En materia de números tenemos un barrio para 788 viviendas, familias, que son las que están censadas en ese sector. Las familias que se han asentado posteriormente (al censo) son alrededor de 150, sobre todo más de 100 familias están en el sector de La Colmina, Calle Aberastain entre 15 y 17, a la vera del canal Céspedes. El barrio que se está construyendo es en Calle 13 y Joaquín Uñac. Es un terreno que a los días de ocurrido el terremoto lo compramos, salió en tiempo récord la compra para poder tener el proyecto", detalló Yornet.

Como explicó Yornet, las familias se asentaron a escasos metros del Cánal Céspedes, afectando el trabajo de la Dirección de Hidráulica. "Ayer hablé con la directora de Hidráulica, le manifesté la situación, ellos van a ver de qué manera pueden colaborar, porque eso es una usurpación y por lo tanto va a trabajar la gente nuestra dando información a la policía y la gente de Flagrancia que es la que tiene que actuar en estos casos".