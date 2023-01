Mireia, la primera bebé del 2023: llegó con la esperanza de la casa propia

Margarita Pasten es la mamá de Mireia, la primera bebe nacida en San Juan en el 2023. La pequeña llega con una esperanza para su familia, ya que atraviesan un difícil momento. Es así como una posible buena noticia llegó a las pocas horas de su nacimiento, cuando la Intendenta Romina Rosas, visitó a la nena y su madre.

'Yo ya tenía fecha para el 30 y no se dio, pero el 31 empecé con dolores. De ahí fui al hospital y me trasladaron al Rawson' señaló Margarita. La madre de Mireia la tuvo en parto normal, no es su primer embarazó, ya que tiene tres varones de 14, 11 y 7 años, aunque si es la primera nena de la familia.

Los dolores comenzaron cuando ellos estaban comenzando a comer en la casa de su hermana. Allí estaba toda su familia, y de inmediato corrieron al nosocomio de Caucete. 'No llegue a brindar, solo comimos algo con mi familia' confesó Pasten.

'Ella va a tener su tres hermanos que las van a cuidar' detalló la mamá de la nena. Pasten es ama de casa y su marido trabaja en un taller de chapa y pintura. Sin embargo, su situación es complicada respecto a lo que significa vivienda. Esto se debe a que ellos viven de prestado y ya les han pedido que desocupen la vivienda. Según comentó Margarita, tienen una semana para desalojar y eso es una gran preocupación para ellos.

La buena noticia es que con esta pequeña, la intendente caucetera se comprometió a ayudarlos en esta mala situación. Por lo que crece la esperanza de que Mireia llegó al mundo con la posibilidad del hogar propio, algo que necesitan de manera urgente.