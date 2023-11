Es autoridad de mesa, usa barbijo por su salud y aún así no se pierde ninguna elección

Desde que se hizo alerta por la aparición del Streptococcus, y desde Salud recomendarán el uso de barbijos, pocas personas han sido vistas usándolo. Concretamente en el acto electoral sucedió un panorama similar. Canal 13 charló con una autoridad de mesa quien se resguardo y lo comenzó a usar.

Si bien en las mesas en general no lo están usando, hay algunas excepciones. Una de ellas es Sergio, quien charló con este medio y mencionó que no era por el virus en concreto sino por otro problema de salud. De este modo expresó "tengo trombosis en los pulmones y tengo que cuidarme".

Por otra cuestión ajena él lo usa desde que empezó la pandemia . "Es parte de mí, ya lo tengo asumido", indicó. Además comentó que tal panorama, no le impide poder cumplir en todas las elecciones. "He estado viniendo y no me impide nada" dijo. También explicó que en otros momentos, han ido con barbijos pero han sido personas mayores de edad.