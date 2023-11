A un año de perder su hijo busca que no haya más impunidad al volante

Juana Nievas es mamá de César Miguel Sánchez, quien falleció en Pocito el pasado 19 de noviembre de 2022 en un accidente vial. Ella forma parte de la ONG Familias del Dolor y la Esperanza y habló con Diario 13 a pocos días de la colocación del cartel que llevará el nombre de su hijo, con el fin de concientizar a las personas acerca de la necesidad de ser conscientes al conducir. Quebrada emocionalmente, pero firme en sus convicciones, expresó a este medio que se considera una luchadora de la vida, que continuará trabajando porque no haya mas víctimas viales y quienes maten al volante paguen por sus acciones negligentes.

'Esta es una lucha que no dejaré de hacer por la verdad y la justicia. Porque creo que el fiscal del caso de mi hijo ocultó mucho sobre el accidente que le quito la vida y no se puso a disposición y investigación. A mi hijo le violaron sus derechos, sin contar la falta de respeto hacia nosotros, su familia', aseveró Juana Nievas.

Nievas contó que en la misa que se realizó en honor a César a un año de su partida, el pasado domingo 19, el cura a cargo bendijo las remeras de la ONG Familias del Dolor y la Esperanza, las cual usaran en los próximos encuentros que lleven adelante en su unión por leyes mas justas para las víctimas viales. Y añadió a sus dichos su esperanza porque el gobierno que ingresa en diciembre modifique las leyes: 'A un año de su muerte, la justicia aún no me puede aclarar en que se basó para cerrar la causa en un juicio abreviado. Mi hijo no tiene voz para defenderse. Sólo espero que con este nuevo gobierno cambien las leyes y el que mató pague como corresponde, sin cómplices políticos', afirmó Nievas.

Por otro lado, sobre la causa la mujer dijo a Diario 13, que sintió que a su hijo no se lo respetó, 'mi hijo no fue una mascota, no mostraron respeto ante su desgracia. Mi bandera será por él, aunque nadie me lo va a devolver. Hay un asesino suelto y sigue como sin nada pasara con su camioneta circulando, vaya saber en qué condiciones´, añadió: 'César es el ángel que tengo en el cielo. Merece respeto porque fue un ser humano maravilloso, el mejor ser que Dios nos prestó...y no se merecía todo lo que le hicieron', cerró la madre de la víctima vial.

Finalmente, invitó a la comunidad a la comunidad sanjuanina a que los acompañen el 25 de noviembre a la puesta de cartel de su hijo. El encuentro será a las 11, en el lugar del accidente (calle Mendoza hacia el Sur, entre calles 12 y 13 en Pocito). 'habrá suelta de globos, con mensajes al cielo. Que escribirán tanto niños, como adultos', cerró.

Cabe mencionar que, César Miguel Sánchez murió el Pocito el 19 de noviembre de 2022, alrededor de las seis de la mañana, cuando regresaba por calle Mendoza a su casa en moto, tras impactar con contra una camioneta F100 que se cruzó de carril.