Te podés ganar un auto por $500: el desgarrador relato del creador de la rifa

En las últimas horas se volvió viral en las redes sociales una rifa que se está haciendo en San Juan donde el primer premio es un Renault 12. Lo llamativo es que cada uno de los números cuesta solamente 500 pesos argentinos. En ese sentido el creador de esta dinámica explicó que todo tiene el objetivo de juntar dinero para volver a Ushuaia con su familia. Ellos llegaron a la provincia debido a que un familiar estaba grave de salud en un hospital.

Hugo es el hermano de Mario Castro, el sanjuanino que murió luego de haber sufrido una descarga eléctrica en el interior de su casa. Si bien al principio todo parecía ser un accidente normal que no le había generado problemas, con el paso de los días el afectado comenzó a desmejorarse y terminó acudiendo a un centro asistencial.

'Somos sanjuaninos y hace un tiempo estamos en Ushuaia. Hace 3 semanas nos enteramos que mi hermano tuvo un accidente doméstico. Le dio la corriente, fue a hacerse atender y nos dijeron que se le habían reventado los intestinos. Cayó internado y estaba grave por eso decidimos viajar urgente con mi madre. Nos vinimos con lo puesto dejando casa y trabajo atrás. Llegamos acá y mi hermano pasó por varias operaciones hasta que el 30 de enero falleció. Mientras él estaba internado yo ya pensaba en solventar gastos porque la familia hizo muchos gastos para viajar de Ushuaia a San Juan', expresó.

Mario Castro, el hombre fallecido, junto a Hugo Castro

Hugo contó que todos son muy creyentes, por lo que una de las primeras cosas que hicieron al llegar a San Juan fue pedirle a todos sus conocidos que pusieran a Mario en sus oraciones. Así fue como muchas personas se enteraron que ellos regresaron a la provincia.

Tanto él como su madre y sus hermanos necesitan regresar a Ushuaia que es donde viven desde hace años. Debido a esto, mientras Mario aún estaba internado, a Hugo se le ocurrió armar un sorteo solidario para poder solventar los gastos. Así fue como sus amigos le fueron regalando premios para incentivar a la gente a que colaborara con ellos.

'Muchos amigos me empezaron a colaborar con tatuajes, depilación definitiva, la cena, corte de pelo y todo lo que esta en la lista. Lo que llama la atención es el valor del sorteo y el primer premio que es un auto. Es un Renault 12 que un amigo me lo donó, todos los premios son de gente amiga. Él me dijo que lo rifara, que a nosotros en este momento nos hacía mucha más falta a nosotros que a él. Así que quiero agradecer mucho a Leo y a toda su familia', manifestó.

Esto surgió cuando el entrevistado fue a visitar a un amigo de Alto de Sierra que tiene un local de comidas. Fue a pedirle si le podía colaborar con un lomo o cualquier otro premio para sumar a esta rifa. Él al principio le ofreció darle un 'rompe cinturones' que es un lomo gigante que venden en ese local.

Sin embargo, después empezó a preguntarle si los podía ayudar con algo más y en ese contexto le ofreció regalarle un Renault 12 que él tenía como inversión ya que tenía otro vehículo mejor en su poder. El rodado esta completamente en regla con los papeles al día y en muy buenas condiciones.

'El 15 de marzo se hace el sorteo. Elegí esa fecha porque sería el cumpleaños de mi hermano. Cumpliría 36 años en ese día. Yo tenía mucha fe en Dios de que iba a salir adelante pero la vida es así, las cosas pasan. Tengo una cuñada que es gestora así que ella se va a encargar de todo el tema de papeles. La persona que gane el primer premio no tiene que hacer más gastos que con los trámites, solamente se merece ganar el auto y disfrutarlo. El valor del sorteo es de 500 pesos', sentenció.

De esta manera, cualquier persona que quiera participar de esta rifa y colaborar para que la familia Castro pueda regresar a Ushuaia, puede llamar al siguiente número: 2646251275. Sumado a esto el dinero se puede transferir a través de un alias: mi.familia.es.amor