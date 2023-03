Autoconvocados le contestaron a UDAP: "no somos piqueteros"

Una nueva jornada de reclamos docente se lleva a cabo en San Juan. En un primer momento, tenía planeado llegar hasta Casa de Gobierno, pero hubo cambios de planes.

Según comentó la docente Sandra Godoy al móvil de Canal 13, ‘estamos muy enojados porque no todos los medios de difusión han llegado y han dicho cosas que no son así’. En esta línea explicó: ‘en primer lugar no somos piqueteros, pero tenemos que cortar las arterias principales para ser escuchados. Los sanjuaninos no están en disconformidad’.

El cambio de camino se basó en una disconformidad con los dichos del secretario de UDAP. La docente mencionó ‘en un audio que le envió a los medios de información, dice que nosotros estamos de pícnic. Nosotros estamos ahí desde febrero, estamos haciendo un reclamo que justo pero no estamos haciendo pícnic’.

Con el enojo a flor de piel, señaló ‘le hemos pedido la renuncia. Ese gremio es de Unión docente, no puede decidir por todos. Nos trata como si fuéramos delincuentes’. A ello Godoy le sumó ‘él nos ha llamado que somos delincuentes que no queremos dar clase. Nosotros no estamos preparados para estar en la calle y ahora estamos más fuertes que nunca’.

Sobre la marcha aludió ‘ahora sigue con destino por Ignacio de la Roza y de ahí parte en la Legislatura y luego la Casa de Gobierno’. La situación no es la acordada con la policía, pero todo cambio luego de que fueran al sindicato y no fuesen recibidas por las autoridades.