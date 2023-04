Madres de niños con patologías preocupadas por las internaciones domiciliaras

Un grupo de mamás y papás de niños con patologías graves está muy preocupado por las internaciones domiciliaras. Los padres aseguran que la continuidad de este servicio esencial para sus hijos está en peligro de cortarse. En conversación con Diario 13, Milagros, una de estas madres, contó que a ella y otras mamás el médico auditor les negó autorizar las ordenes de renovación.

Milagros contó que el 18 de abril ella tuvo una reunión con el médico auditor del Hospital Rawson, Rodolfo Fasoli, quien le negó la firma que habilita al Ministerio de Desarrollo Humano e Incluir Salud a realizar la presentación en conjunto con empresas de internación domiciliaria. Preocupada, ese mismo día, consultó a otras madres, quienes le contaron que estaban pasando por lo mismo: la negativa de este profesional para asegurar este servicio esencial para sus hijos.

‘El médico me dijo que estaban pensando dar de baja las internaciones, que los papás nos tendríamos que hacer cargo de esta internación de nuestros hijos porque no daba el presupuesto, y que era algo ilógico porque San Juan es la única provincia que paga por esta clase de servicios teniendo hospitales’, contó la madre sobre la reunión con el médico auditor.

Según el testimonio de estas madres, Fasoli les explicó a cada una de ellas que pueden llevar a sus hijos al hospital para que los atiendan. Les aseguró también que en el centro de salud serían atendidos por los mismos especialistas.

‘Fasoli nos dijo que nos tenemos que hacer cargo nosotros de la internación de nuestros hijos. Esto quiere decir que tenemos que aprender a movilizarlos, aprender a manejar las máquinas que ellos requieren y demás cosas’, contó preocupada la mamá sanjuanina.

Ante esta situación, este grupo de mamás se trasladó hasta las oficinas de Desarrollo Humano y Salud Pública para averiguar que estaba pasando. ‘Mi hijo tiene ARN prolongada, tiene una escoliosis múltiple y está traquetomizado. Usa el respirador para dormir. Además, para nosotros sería muy costoso movilizarnos dos veces al día al hospital para que sean atendidos nuestros hijos. No puede no tener este servicio’, sostuvo Milagros que vive en 25 de Mayo.

Al no ser atendidas en Salud Pública y Desarrollo Humano, las madres se contactaron con otros padres y les consultaron sobre esta situación, dándose cuenta que esta problemática viene desde hace unas semanas. Es decir, que todavía a ningún niño o paciente adulto le han sacado la internación domiciliaria, pero, según aseguran estos padres, correría peligro la continuidad de este vital servicio.

Fue entonces, que varios familiares de pacientes que tienen internación domiciliaria marcharon el pasado lunes 24 de abril hasta el Centro Cívico pidiendo que les den una solución: que les autoricen la continuidad del servicio para sus hijos y familiares.

Milagros contó que los referentes de cada empresa que les prestan el servicio de esta clase de internación tuvieron una reunión con el doctor Fasoli y que de la misma participaron funcionarios de Salud Pública. A raíz del encuentro les aseguraron que no peligra la continuidad de estas prestaciones médicas a domicilio.

Sin embargo, la mamá referente de este grupo, contó que cuando fueron nuevamente a Auditoría Médica a que les firmen los papeles de renovación de internación domiciliaria, obtuvieron una negativa. Esta vez les dijeron que deben esperar hasta el miércoles, puesto que no saben si cambiarán de médico auditor ni cómo seguirá el servicio.

Lo que más enojó a los padres es que Fasioli en declaraciones a Diario El Zonda, desmintió toda esta problemática. ‘Salió a decir que nosotros los padres habíamos mentido, que él en ningún momento nos había quitado la internación, ni que había hablado con nosotras. Hay padres que nos contaron que hace un mes vienen con esta traba para la renovación’, comentó la mamá de un niño de 5 años.

Diario 13 se comunicó con el médico auditor del Hospital Rawson, Rodolfo Fasoli, quien aseguró que no peligra la internación domiciliaria de los pacientes con respirador. El porfesional contó que detectaron 8 casos de pacientes que deben completar el formulario de solicitud de renovación, puesto que el médico solicitó una internación domiciliaria compleja, cuando el paciente no lo requiere debido a la baja complejidad de su diagnóstico. 'No son pacientes a los que se la ha quitado los respiradores o que se les vaya a quitar, sino algunos traquetomizados, pero no todos sino algunos'

La internación domiciliaria para un niño o adulto es muy importante. Hay pacientes que necesitan respiradores, aspiradores para asistencia de traquetomías, asistencia de kinesiólogos (respiratorios, neuro rehabilitadores), médicos terapistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, neurólogos, enfermeros, entre otros.