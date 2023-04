Asesinato en el Médano: "El día de la reconstrucción del crimen, Eliseo no fue capaz de dar la cara"

Este último martes se dio un paso más en el juicio que se lleva adelante por el crimen de Herman Electo "Mito" Rodríguez, ocurrido el 18 de abril del 2022 en su finca del Médano de Oro. Fue justamente en Calle Beruti entre Calles 13 y 14 que se realizó la reconstrucción de este crimen.

La sobrina de la víctima, Yamel Rodríguez, dialogó con Diario 13 para contar qué ocurrió, teniendo ausente a Eliseo Rodríguez, hermano de "Mito" y uno de los acusados por este homicidio; además de un duro momento que vivió con otro de los acusados que sí estuvo en el lugar, Juan Rivero.

Acerca de lo que ocurrió ese día, Yamel sostuvo que "no sé si tengo forma de expresar lo que siento en palabras, Eliseo no fue capaz de dar la cara. Para mí Rivero es un pobre tipo, sin valores, sin educación, al cual le dieron dos monedas y ayudó en algo que ni siquiera le corresponde a él, ese tipo no tenía ningún problema con mi familia ni nada que lo lleve a matar a alguien de la forma que lo mataron a mi tío".

D13 - ¿Para vos lo mató Eliseo o Rivero por pedido de Eliseo?

Yamel - "Cualquiera de las opciones me va bien pero te juro que para mi no le disparó él, para mí le disparó el hermano. Si era otra persona no tenía necesidad de acercarse a él, le tiraba un par de tiros a lo lejos y chau, porque era un viejito mi tío, que ni siquiera se sabía defender. Pero no, mi tío ha estado hablando con alguien para que lo maten tan cerca, ha estado con alguien y con quien se reuniera con él".

Además el día de la reconstrucción del crimen Yamel vivió un tenso momento con Juan Rivero, el peón que está acusado por el crimen de Mito. "Después de que las partes del hecho me preguntaron de cómo había estado el cuerpo de mi tío y todo eso, lo miré y le dije 'usted sabía lo que es perder a alguien que amaba tanto', porque él perdió a un hijo, le dije que 'como podía haber sido tan hijo de p*** para hacernos eso' y él le dijo a su abogado que porque me metía con su hijo".

También Yamel habló del hecho de que Eliseo no siga las audiencias por el juicio en forma presencial y que incluso el día de la reconstrucción del crimen no haya estado presente: "cuando me tocó declarar no había forma de hacer que Eliseo estuviera presente. Lo llevaron y pico de azúcar, después en su casa no había internet. Pero en su casa está perfecto, y lo sacan y tiene picos de azúcar".

D13 - ¿Para vos está tratando de evadir el proceso judicial personalmente?

Yamel - "Sí y para dar lástima, la otra vez lo sacaron en silla de ruedas. Y él había dicho que no manejaba, que él no hacía esto o aquello, cuando es un tipo que cualquier persona sabe que iba y venía rápido en la camioneta, que se iba al campo, que andaba todo el tiempo armado y ahora es Heidi".

También la sobrina de la víctima se refirió al duro momento que atraviesan como familia luego de ocurrido el trágico crimen de "Mito", quien murió de un disparo en su cara.

"Estamos mal, obviamente. Más allá de que somos muy poquitos porque mi tía no tenía hijos, me tenía a mi y a otro sobrino de él. Para mí era como mi papá, yo estoy con psicólogo, mi mamá también el día de los juicios con pastillas de la presión. Ella no va nunca, yo voy sola porque ella es enferma de cáncer, tiene diabetes, vernos así a todos es complicado. La hermana de mi mamá peor, porque ella perdió a dos hermanos de una vez. El día de la reconstrucción ella estaba ahí, ninguno quería que hablara porque también es la hermana de Eliseo, ella salió y pidió justicia, y ella me dijo que mi papá a mi tío le había hecho la vida imposible toda la vida, no es algo nuevo, ese tipo no fue ni siquiera al velorio de su propia madre", expresó Yamel.

Finalmente Yamel se mostró muy dolida con el homicidio de "Mito" y contó que quizás se podría haber evitado porque pidieron ayuda en reiteradas ocasiones a la policía por los conflictos que tenían entre la víctima y Eliseo: "yo salí más de una vez llorando de la Comisaría del Médano porque pedí ayuda mil veces. Sé que el motivo era civil y ante eso no se puede hacer nada a nivel policial; pero el hostigamiento, las amenazas sí son causas penales, se castigan de forma penal, y nunca nos tomaron ninguna denuncia. Se lavaron las manos, y el día que murió mi tío teníamos policías por todos lados y ahí ya no los necesitábamos".

Todo lo que sucedió en la reconstrucción fue expuesto en una nueva audiencia del juicio el miércoles pasado. En ese caso sí estuvo Eliseo Rodríguez, acusado de matar a su hermano Mito, presente en la audiencia viendo todos los videos que se filmaron el día de la reconstrucción. El proceso se reanudará el martes que viene.