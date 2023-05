Presunto abuso en el Luján: Educación detectó serias fallas en la comunicación del colegio

Desde el lunes que se vive una situación sumamente conflictiva alrededor del Colegio Luján, debido a un presunto abuso ocurrido en el establecimiento. Ese 22 de mayo autoridades de Educación Privadas estuvieron presentes y vivieron ese momento de tensión que se generó. Sobre esto manifestaron que al darle la chance de expresarse a los alumnos, notaron que habían serias fallas en la comunicación de los directivos, ya que en ese momento algunos chicos contaron cosas que no se habían animado antes.

Liliana Piegaia, directora de Educación Privada, contó ante el móvil de Canal cómo fue su experiencia estando presente desde temprano en el mencionado colegio durante esa acalorada jornada. En ese contexto se refirió al famoso 'micrófono abierto' que enfureció aún más a los padres que estaban en las puertas del establecimiento.

'El micrófono abierto que propuso el representante legal demostró que había otras incomodidades y problemas en la comunicación, no podría negarlo porque estuve ahí. Decir que no hacían nada es un prejuicio, porque en realidad hay dispositivos de comunicación. Que no hayan sido los más óptimos porque va cambiando la realidad, es otra situación. Algunos alumnos no habían contado nada y decidieron ese día decir todo. Eso es lo que esta ocurriendo ahora', expresó.

Seguidamente contó que ya hay empleados de Educación Privada que ya tomaron cartas en el asunto, trabajando de manera conjunta con los directivos del Luján. El objetivo es poder conversas tanto con los propios estudiantes como con sus progenitores, pero de una forma más ordenada para que realmente sea efectiva.

'En este momento esta trabajando el equipo de supervisión, todos están acompañando a los directivos. Se ha generado un dispositivo de escucha, más acotado, de manera que se puede trabajar con grupos más pequeños y que se puedan expresar tanto los alumnos como sus padres. No creo que se los haya silenciado, algunos decían que los habíamos callado, incluso a mi me dijeron que no los iba a callar y yo lo único que quería era participar para favorecer el diálogo', manifestó.

Por último, mencionó que un aspecto favorable es que este puede ser un punto de partido para crear soluciones definitivas y logaron una comunicación fluida desde las autoridades hacia su comunidad educativa.

'Puede ser un punto de inflexión para otro modo de comunicarse en la institución. Invito a que gestionen con los alumnos, no sólo para los alumnos. Evidentemente han habido algunos focos que no se han tomado en cuenta para que esto explote, eso lo tengo que reconocer, que tenemos que prevenir más', sentenció.