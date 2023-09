Reconocen irregularidades en Escuela Boero: 'Hemos presentado expediente en el Ministerio'

Luego de que padres de alumnos de la Escuela Boero reclamaran en las puertas del establecimiento por la habilitación del comedor y hasta pidieran la renuncia de los directivos, Canal 13 dialogó con Javier Carmona, el director, quien respondió a las acusaciones y explicó cuál es la situación con las cooperadoras.

"Primero aclarar, yo soy miembro del equipo directivo desde hace 3 años, desde el 2020 o sea que difícilmente hace 5 años yo podría haber tenido conocimiento de lo que pasaba en la cooperadora. Ahora en el 2020, 2021 y 2022 funcionó una cooperadora con algunas acciones cuestionables. Los encargados de controlar, fiscalizar, auditar la Cooperadora no es la dirección de la escuela, es Personería Jurídica por eso que cualquier denuncia de alguna cuestión que no esté dentro del marco del todo legal debería haber resuelto personería jurídica", explicó.

"Sé que se presentaron varias denuncias a través de Personería Jurídica, y de alguna manera debería haber actuado", expresó. Noticias Relacionadas Reclamo en la Escuela Boero: piden habilitación del comedor y la renuncia del director

"Yo por estatuto, como director del establecimiento, soy asesor de cooperadora, lo que no significa que sea auditor, no puedo sacarle funciones a los miembros de la Cooperadora y no puedo aplicarle sanciones", dijo Carmona.

Acerca de las acusaciones de padres que manifestaron que entre las irregularidades se detectaron que había matafuegos que no estaban en condiciones o vencidos, el directivo explicó que "sí, básicamente allá por el mes de marzo - abril el Ministerio de Educación manda una encuesta sobre que cantidad de matafuegos que tiene la escuela, cuales están en condiciones, cuántos hay que reponer y cuántos recargar. Es el Ministerio de Educación el que tiene que dar respuesta a las necesidades. Solicitamos una determinada cantidad de matafuegos y recarga".

Consultado sobre el pedido de padres de que "renuncien los directivos", Carmona fue contundente y expresó que "llevo 31 años en el establecimiento, es parte mía, es como mi casa. Hago lo que puedo, si algunos no pueden reconocer que lo que queremos es el bienestar de todos los integrantes de la comunidad, tendrán su punto de vista. Veo 50, 60 padres; la escuela tiene 2.000 padres".

Mirá el video insertado al principio de la nota.